La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ha lanzado el Plan Nacional de Control de Vegetación, operativo que beneficiará a usuarios residenciales y comerciales en diversas localidades de Venezuela. Esta jornada, que ya ha sido anunciada a través de sus canales oficiales, busca sostener en condiciones óptimas las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber.

En todo el territorio nacional, comprendiendo sus 23 estados, se pondrá en marcha esta acción con la finalidad de mejorar la continuidad y confiabilidad del servicio energético.

Según lo informado por la institución en su comunicado oficial, las labores se desarrollarán entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. En ese periodo, equipos técnicos realizarán intervenciones previamente planificadas, orientadas al mantenimiento tanto preventivo como correctivo del sistema eléctrico.

La entidad indicó que estos trabajos están orientados a reducir posibles riesgos operativos, garantizar la estabilidad del suministro eléctrico y mantener en óptimas condiciones los equipos vinculados a los sistemas de transmisión y distribución. El objetivo es disminuir la ocurrencia de fallas que pudieran impactar a las comunidades en diversas zonas del país.

¿Por qué son necesarios este tipo de operativos de Corpoelec?

Corpoelec señaló que este tipo de acciones son fundamentales para garantizar la continuidad del servicio eléctrico, al prevenir interrupciones no programadas. En particular, el despeje de vegetación representa una medida clave para proteger la infraestructura eléctrica, al tiempo que crea un entorno más seguro tanto para el personal técnico que ejecuta las labores como para los habitantes de las comunidades donde se llevan a cabo estos operativos.

¿Qué recomienda Corpoelec a los ciudadanos?

La compañía eléctrica anunció que el Plan Nacional de Control de Vegetación se desplegará de manera gradual en todo el territorio nacional, como parte de una estrategia sostenida para reforzar la infraestructura del sistema eléctrico. En este contexto, hizo un llamado a la ciudadanía para que respalde las labores del personal operativo, facilitando su ingreso a las áreas donde se ejecutan las jornadas. Por lo tanto, como se dice en estas líneas, es importante la colaboración de todos los venezolanos para que dicho operativo sea exitoso.

¿Qué es Corpoelec?

Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) es la empresa estatal encargada de gestionar, operar y mantener todo el sistema eléctrico en Venezuela. Su responsabilidad abarca la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el país. Fue creada para centralizar y unificar el manejo del sector eléctrico bajo una sola entidad, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y garantizar el acceso a la electricidad como un derecho para todos los ciudadanos.

Como ente rector del sistema eléctrico venezolano, Corpoelec también es responsable de diseñar y ejecutar planes de mantenimiento, expansión y modernización de la red eléctrica nacional. Además, coordina iniciativas orientadas a la eficiencia energética, la atención de emergencias y la supervisión del consumo en los diferentes sectores del país. A través de sus programas, busca garantizar un suministro estable y seguro, adaptándose a las necesidades de la población y a las condiciones operativas del sistema.