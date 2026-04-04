Dólar BCV en Venezuela hoy, sábado 4 de abril de 2026. Aquí te compartimos la más reciente cotización del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV). El tipo de cambio del dólar estadounidense es importante para la economía venezolana porque ayuda a establecer una equivalencia entre ambos billetes. Esta cotización se emplea para facilitar el flujo de la economía entre monedas/billetes de distintos países y así realizar transacciones, pagos efectivos y otros servicios, sin ningún tipo de problema.

El Banco Central de Venezuela ha señalado que el precio del dólar que ofrece se establece como un promedio ponderado de otras cotizaciones financieras. Con la finalidad de encontrar una equivalencia más precisa al mercado bolivariano.

Dólar BCV hoy en Venezuela | Foto:: Freepik

¿Cuánto está el dólar BCV hoy en Venezuela?