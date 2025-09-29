Pese a que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos meses, que permite a las personas adquirir ciertos productos que conforman la canasta alimentaria, el régimen que preside Nicolás Maduro continúa otorgando diversos bonos y programas a favor de la población vulnerable. De esta manera, a poco de iniciar octubre 2025, miles de venezolanos se mantienen a la expectativa por conocer los estipendios que se activarán a través del Sistema Patria. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ BONOS SE ACTIVARÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA EN OCTUBRE 2025?

Con el objetivo de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el Gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Por ello, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán durante el mes de octubre, según la plataforma Meridiano:

Bono de Corresponsabilidad y Formación: dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial. Ingreso Contra la Guerra Económica: orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor.

orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor. Bono Único Familiar: dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Bono Complementario: dirigido a los beneficiarios del Bono Único Familiar.

dirigido a los beneficiarios del Bono Único Familiar. Chamba Juvenil: destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional.

destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional. Bono Somos Venezuela: exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional. Cultores Populares: dirigido a los representantes de la riqueza cultural y de las manifestaciones artísticas de Venezuela.

dirigido a los representantes de la riqueza cultural y de las manifestaciones artísticas de Venezuela. Bono Cuadrantes de Paz: destinado a los integrantes de los organismos de seguridad ciudadana, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuerpos de bomberos y Protección Civil (PC).

destinado a los integrantes de los organismos de seguridad ciudadana, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuerpos de bomberos y Protección Civil (PC). Buen Pastor: para la comunidad cristiana que hace vida en el país.

para la comunidad cristiana que hace vida en el país. 100% Amor Mayor: para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS.

para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS. Bono Robert Serra: orientado a jóvenes que trabajan en empresas estatales o que han impulsado diversos emprendimientos.

Nicolás Maduro continúa otorgando diversos bonos y programas a favor de la población vulnerable a poco de iniciar octubre 2025.

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁN COBRAR LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

En medio de las expectativas por la entrega de diversos estipendios en Venezuela, la plataforma Bonos Protectores Social al Pueblo informó que a partir del lunes 22 de septiembre se activó el esperado Bono Contra la Guerra Económica para los pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS). Este grupo de adultos mayores recibieron 7 800 bolívares, equivalentes a 50 dólares según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV). Por otro lado, se espera que el Bono de Corresponsabilidad y Formación se active en los próximos días.

Además, otro de los beneficios que se entregó, a través del Sistema Patria, fue el Bono Robert Serra que está dirigido exclusivamente para los jóvenes brigadistas de entre 18 y 35 años que se encuentren debidamente registrados en el programa socio-productivo. El monto del subsidio es de 832 50 bolívares o US$ 4,99 al tipo de cambio del banco venezolano. Así, los beneficiarios tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar el estipendio o de lo contrario será eliminado. De esta manera, los usuarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373 que indicará la llegada del bono, así como podrán corroborar desde la aplicación móvil veMonedero.