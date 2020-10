“¡Vivan los niños!” fue una exitosa producción de la cadena Televisa que se transmitió entre los años 2002 y 2003. La telenovela mexicana llegó a varios países de Latinoamérica y a Perú llegó bajo la señal de América TV.

La historia giraba alrededor de un grupo de amigos de la primaria “Patria Unida” junto a su profesora Lupita Gómez, la trama atrapó a grandes y chicos, lo que permitió la indiscutible fama de todo el elenco.

Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo, junto a Danna Paola, Daniela Aedo, Óscar Alberto López, Natalia Juárez, Christian Stanley, Andrés Márquez, Juan de Dios Martín, entre otros lograron una gran aceptación por parte del público televidente.

Han pasado 18 largos años desde el estreno de esta gran producción y muchos se preguntan por el “antes y después” de estos actores y sobre todo por Andrés Márquez, quien dio vida al noble Lucas Batalla en “¡Vivan los niños!”.

El talentoso actor tiene 26 años y no ha estado alejado del mundo artístico. Él siguió creciendo en su carrera actoral y también se dedicó a la fotografía.

“El viaje de Teo” (2007) y “El infierno” (2010) forman parte de su trabajo actoral en la pantalla grande.

Recientemente, el talentoso artista habló con la revista “People” y habló de sus próximos proyectos tras graduarse como cineasta.

“Estudié cinematografía y poder hacer día a día algo que me permita crear cosas es increíble para mí. Los últimos años he estado muy involucrado en producciones teatrales y también haciendo mucho contenido audiovisual de todo tipo. Por ahora estoy en proceso de edición de mi primer fotolibro y también desarrollando algunos proyectos con amigos, otros personales y buscando más cosas que me vuelen la cabeza”, dijo Andrés Márquez en junio para People.

Es importante mencionar que Andrés Márquez será parte de OPS, un proyecto que reúne al elenco infantil principal de “¡Vivan los niños!” con una nueva historia.

