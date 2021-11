La semana pasada, Facebook cambió su nombre a Meta —en alusión al despliegue que la compañía hace de cara al “metaverso”— una noticia que ha remecido el mundo de la tecnología. Como es sabido, la compañía de Mark Zuckerberg es dueña de WhatsApp, —al igual que de otras redes sociales y apps— por lo que el cambio de nombre también les afecta.

Zuckerberg explicó que meta es una forma de iniciar una nueva etapa de su empresa, en la que se tomará con fuerza el camino rumbo al metaverso. Sin embargo, sus detractores aseguran que este cambio de nombre en realidad responde a alejar a su compañía de los escándalos en los que se ha visto envuelta: un cambio de imagen total.

Desde hace algunos años, tanto Instagram como WhatsApp fueron compradas por el gigante de las redes sociales y adoptaron el apellido “from Facebook”. Así dejaban claro que habían sido incorporadas al universo de apps la empresa que dirige Zuckerberg.

En este punto es importante aclarar y diferenciar la red social Facebook de la empresa con el mismo nombre, la cual es paraguas de esta plataforma y las que ya mencionamos líneas arriba. Por lo que queda claro que el cambio de nombre es a la compañía Facebook, —la cual pasa a ser Meta—, mientras que la red social que nació en Harvard mantendrá su clásico nombre en letras blancas y fondo azul.

Lo que sí cambiará para WhatsApp e Instagram será su denominación de origen. Esto fue confirmado por WABetaInfo en una publicación, donde se indica que el popular servicio de mensajería —y por consiguiente también la red social de fotografía— podría sufrir una modificación en su título.

Según confirma le medio especializado, la versión 2.21.220.14 de WhatsApp beta ya no lleva el nombre WhatsApp from Facebook”, sino que lo ha cambiado al nuevo título “WhatsApp from Meta”. Una decisión que forma parte de los esfuerzos del CEO por dar el paso a la integración de los servicios de un verdadero imperio tecnológico.

“Como parte de esto, es hora de que adoptemos una nueva marca de empresa que abarque todo lo que hacemos para reflejar quiénes somos y qué esperamos construir. Me enorgullece anunciar que nuestra empresa ahora es Meta”, fueron las palabras con las que Zuckerberg le dio la bienvenida al nuevo nombre de su empresa.

