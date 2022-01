Desde su aparición, Wordle ha cautivado a los amantes de los juegos de rompecabezas y de palabras, volviéndose viral más o menos con el comienzo del año. Lamentablemente, sólo puedes jugar una vez al día, pero por fortuna, aquí les traemos una solución.

Gracias a Devang Thakkar, estudiante de doctorado en biología computacional y bioinformática en la Universidad de Duke, ahora podemos jugar tantas rondas de Wordle como queramos. Thakkar ha diseñado un archivo de todos los juegos que Wordle ha ido publicando, lo que significa que hay cientos de ellos para que te diviertas.

El sitio web del archivo luce exactamente igual que el juego y no requiere registro alguno, solo entras y disfrutas. En la parte superior de la pantalla hay unos botones que te permiten avanzar y retroceder de un reto a otro, además que hay un botón que te permite escoger el número de rompecabezas que deseas.

Actualmente hay 222 juegos y se irá actualizando constantemente a medida que Wordle siga agregando más retos. El único inconveniente de este archivo es que se encuentra en inglés.

En español tenemos como una buena alternativa a Wordle Multilenguaje, una página que ofrece retos en 10 idiomas diferentes y extiende el juego original con palabras de 5, 6 y 7 letras, lo que significa que se puede disfrutar de tres acertijos diarios.

¿Cómo se juega Wordle?

Wordle es un juego un poco parecido al “Ahorcado” en el que se te muestran cinco casillas vacías (una por letra) y el objetivo es adivinar la palabra en menos de seis intentos.

Primero tienes que pensar una palabra (una que exista en el diccionario) y escribirla. Al hacerlo, las letras de la palabra que has introducido se iluminan en diferentes colores. Si aparece en verde, significa que la letra sí está en la palabra y está en la posición correcta. En el caso de que se ponga amarillo es porque va, pero no en ese orden. Y si es gris, es porque no va esa letra.

Fuente: Gizmodo

Conforme a los criterios de Saber más

VÍDEO RECOMENDADO:

Tráiler Oficial de "Estamos Muertos", la nueva serie surcoreana de Netflix.





TE PUEDE INTERESAR: