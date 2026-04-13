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El Hyundai Boulder es un prototipo diseñado y fabricado en Estados Unidos. (Foto: Hyundai)
El Hyundai Boulder es un prototipo diseñado y fabricado en Estados Unidos. (Foto: Hyundai)
/ Hyundai
Por Redacción EC

Hyundai da un giro estratégico con la presentación del Boulder Concept, un vehículo que no solo adelanta un nuevo modelo, sino que redefine su enfoque hacia el todoterreno. El prototipo, que fue exhibido en el Salón de Nueva York, introduce una plataforma de chasis de largueros, body-on-frame, pensada para enfrentar condiciones extremas.

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