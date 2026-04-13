Hyundai da un giro estratégico con la presentación del Boulder Concept, un vehículo que no solo adelanta un nuevo modelo, sino que redefine su enfoque hacia el todoterreno. El prototipo, que fue exhibido en el Salón de Nueva York, introduce una plataforma de chasis de largueros, body-on-frame, pensada para enfrentar condiciones extremas.

A diferencia de los SUV actuales de la marca, el Boulder abandona la lógica de los crossovers urbanos y apuesta por una base estructural tradicional, clave en los 4x4 más capaces. Este cambio lo posiciona como el primer intento moderno de Hyundai por desarrollar un todoterreno “puro”, con enfoque en resistencia, carga y desempeño fuera del asfalto.

El concepto no solo destaca por su arquitectura. Su diseño refuerza esa intención: líneas robustas, gran altura libre al suelo y neumáticos de gran diámetro anticipan un uso intensivo en terrenos difíciles. A ello se suma una propuesta interior funcional, con controles dedicados al manejo off-road y materiales pensados para la durabilidad.

Desde la marca, el Boulder también cumple un rol estratégico. Sirve como base para una futura generación de vehículos, incluida una pick-up mediana que Hyundai proyecta lanzar hacia el final de la década. Esta nueva familia compartiría la misma plataforma, marcando el ingreso formal del fabricante a segmentos donde históricamente no tenía presencia.

Este SUV está diseñado para ofrecer una agilidad todoterreno excepcional, con una robusta arquitectura de carrocería sobre bastidor, neumáticos de 37 pulgadas para terrenos fangosos y ángulos de aproximación, salida y ventral muy pronunciados. (Foto: Hyundai) / Hyundai

El contexto no es menor. El segmento de los todoterreno tradicionales sigue dominado por referentes como el Ford Bronco o el Jeep Wrangler, modelos que combinan herencia, robustez y capacidades reales fuera de carretera. Frente a ellos, el Boulder aparece como una declaración de intenciones más que como un producto inmediato.

Si bien se trata de un concept car, su desarrollo deja entrever una apuesta clara: Hyundai busca dejar atrás su imagen centrada en SUV urbanos para competir en el terreno del 4x4 auténtico. El Boulder, en ese sentido, no solo anticipa un modelo, sino una nueva etapa para la marca.