Debido a que en los últimos años hay una tendencia favorable hacia las SUV’s, se realiza un comparativo entre el Kia All New Sorento y SsangYong All New Rexton. En detalle, se colocan frente a frente las prestaciones, dimensiones, seguridad y equipamiento de ambos vehículos.

En ambos casos llegan con su modelo 2022 y su versión tope de gama. Kia llega con el All New Sorento EX 4WD Limited, mientras que Ssangyong con el All New Rexton AT Limited.

En temas de motorización, el Kia Sorento emplea un motor multipunto de 3,5 litros que generan 268 Hp a 6.400 rpm y 331 Nm de torque a 5.000 rpm. Por su parte, el All New Rexton utiliza un motor 2 litros turbo con intercooler que ofrecen 225 Hp a 5.500 rpm y 350 Nm de torque entre 1500 y 4500 rpm. Es decir, la potencia es favorable para el Sorento, pero el torque se lo lleva el Rexton. Además, lo hace a bajas revoluciones.

Kia All New Sorento EX 4WD Limited SsangYong All New Rexton AT Limited Motor 3,5 litros MPI 2,0 litros DOHC, CVVT Dual y Turbo Intercooler Potencia268 Hp a 6.400 rpm 268 Hp a 6.400 rpm 225 Hp a 5.500 rpm Torque331 Nm a 5.000 rpm 331 Nm a 5.000 rpm 350 Nm a 1500/4500 rpm Transmisión Automática de 8 velocidades Automática secuencial de 6 velocidades Suspensión Delantera McPherson con resorte delantero, trasera Multi-Link Delantera independiente con doble brazo oscilante y barra estabilizadora, trasera de 5 enlaces, eje rígido y barra estabilizadora Dimensiones 4.810 mm de largo, 1.900 de ancho y 1.695 mm de alto 4.850 mm de largo, 1.960 mm de ancho y 1.826 mm de alto(con rieles) Peso 2.510 kg 2.940 kg Capacidad de maletero 187 litros con tres filas 608 litros con tercera fila abatida 236 litros con tres filas

641 litros con tercera fila abatida Seguridad 6 airbags 9 airbags Multimedia Radio Touch Screen de 10,25″ más 4 parlantes y dos tweeters delanteros Radio Smart 8″ más 4 parlantes y dos tweeters delanteros

Ambos tienen una transmisión automática, pero mientras que el SsangYong Rexton tiene seis velocidades, el Sorento se maneja con ocho velocidades. De igual forma, en esta versión los dos SUV’s son 4WD, aunque las capacidades 4x4 son mejores en el Rexton porque tiene mayor altura libre al suelo. Rexton tiene 224 mm y el Sorento 176 mm, pero principalmente, el vehículo de SsangYong sobresale por integrar una caja reductora.

También hay diferencias en las dimensiones, el Rexton es ligeramente más largo y ancho, pero significativamente es más de 10 centímetros más alto. Sin embargo, al ser más grande es más pesado. El SUV de SsangYong tiene un peso neto de 2.110 kg en esta versión, mientras que el Sorento, 1.814 kg. Es decir, es mucho más liviano y los dividen casi 300 kg de diferencia.

Respecto a la seguridad, el Sorento incluye seis airbags: frontales, laterales y de cortina. Sin embargo, el Rexton agrega un airbags de rodilla y airbags laterales en asientos de la segunda fila, en total son nueve.

Ssangyong Rexton / Ssangyong Rexton

Así mismo, la versión EX Limited del Sorento integra la Asistencia de prevención de Colisión en el Punto Ciego (BCA), Asistencia de prevención de Colisión Frontal (FCA), Carrocería de deformación programada, Sistema de Control de Freanado en Cuestas (DBC), Control Electrónico de Estabilidad (ESC), Monitor de Punto Ciego (BVM), Sistema de asistente en Pendiente (HAC), entre otras.

Por su parte, la versión AT Limited de Rexton incluye un Sistema de protección antivolcaduras (ARP), Sistema de Estabilidad Electrónica (ESP), Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Sistema de Control de Descenso (HDC), Sistema de detección de punto ciego (BSD), Sistema de alerta de tráfico posterior (RCTA), y otras asistencias.

Respecto al interior, los vehículos coreanos no defraudan y llevan gran cantidad de detallen que suman al comfort. De todas formas, Kia trae una pantalla mucho más grande y además incluye un mejor equipo de sonido con sus sus dos tweeters.