Las carreteras no solo nos permiten conocer distintos destinos de nuestro país, sino también cruzar las fronteras con nuestro vehículo; sin embargo, no todos los países tienen las mismas leyes, por lo que existen normas generales que debes seguir.

En ese sentido, los especialistas de ETNA, han desarrollado un listado con cinco cosas que todo conductor debe tomar en cuenta si desea salir del país en su propio vehículo. ¡Toma nota y disfruta del recorrido!

1. Documentos personales indispensables. Es de suma importancia que tanto el conductor como los pasajeros cuenten con sus pasaportes y DNI’s. Estos deben estar actualizados y vigentes. Asimismo, el chofer también debe tener a la mano su licencia de conducir y antes de salir de territorio peruano, debe gestionar el permiso de categoría internacional que se puede conseguir fácilmente en el Touring y Automóvil Club del Perú.

2. Papeles de vehículo en regla. El auto debe contar con la tarjeta de propiedad vigente y el SOAT. En el caso de la frontera con Chile, se pide un SOAPEX (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Vehículos Extranjeros), este se puede conseguir en Tacna y el más barato cuesta 11 dólares y es válido por 5 días. De igual manera, no se necesita visa y el proceso por migraciones suele ser rápido. Dependiendo del país que se visite algunos requerimientos pueden ser diferentes.

3. Auto en estado óptimo. Antes de recorrer largas distancias, es vital darle un mantenimiento previo al vehículo. Se debe cerciorar del óptimo estado del líquido de frenos, la presión de los neumáticos, la luces, el estado del motor y sobre todo el sistema eléctrico, empezando por la batería.

4. Kit de emergencia. Nunca pueden faltar los equipos fundamentales para conducir como triángulo de emergencia, gata, caja de herramientas, llanta de repuesto, extintor, botiquín bien equipado, etc. También es importante tener a la mano los números de emergencias, ya sea los bomberos, la policía, una ambulancia o tu seguro.

5. Prevención extra. Algo que ya no se suele pedir en ninguna frontera es la cartilla de vacunación, no obstante es recomendable estar vacunado contra fiebre amarilla, tétano, entre otros. Por otro lado, es recomendable cambiar dinero antes de viajar a la moneda del país a visitar pues las casas de cambios no están cerca de las fronteras.