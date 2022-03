Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Meilin Lee se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertida en un monstruoso panda rojo. Esa es, a grandes rasgos, la premisa de “Turning Red”, una fascinante metáfora sobre la adolescencia que Pixar estrenó el 11 de marzo en la plataforma Disney+.

Dirigida por la animadora chino-canadiense Domee Shi, quien ya nos enterneció al antropomorfizar un min pao con su cortometraje ganador del Oscar “Bao”, “Turning Red” - o simplemente “Red” en hispanoamérica- está ambientada en la ciudad de Toronto de inicios del nuevo milenio donde una adolescente llamada Meilin ‘Mei’ Lee (Rosalie Chiang) intenta ser la hija perfecta para su sobreprotectora madre Ming (Sandra Oh).

Sus esfuerzos se ven dificultados tras llegar a la pubertad, donde su creciente atracción al sexo opuesto y su fanatismo a la banda juvenil 4*Town crea una brecha en la relación madre e hija que se empeora cuando Mei descubre que, debido a una condición familiar, está condenada (o bendecida) a transformarse en un gigantesco y adorable panda rojo cada vez que pierde el control de sus emociones.

"Turning Red" es una historia sobre la maduración de una niña y los inevitables cambios que presenta la pubertad y adolescencia. (Fuente: Pixar / Disney)

En ese aspecto, es fácil comparar “Turning Red” con “Inside Out”, otra excelente película de Pixar en la que se explora cómo la pubertad puede descontrolar nuestras emociones. Sin embargo, la cinta de Domee Shi también bastantes similitudes con la reciente película de Disney “Encanto”, donde el trauma intergeneracional, en este caso la relación entre Ming y su propia madre, se manifiesta posteriormente con desastrosas consecuencias en su propia relación con Mei.

Y si bien el núcleo de la película gira en torno a esta relación entre Mei y Ming, esto no significa que el resto de los personajes sean ignorados o irrelevantes. Jin (Orion Lee), el patriarca de los Lee, sirve como la roca emocional de su familia, mostrando una madurez emocional y comprensión hacia su hija que desafía su aparente taciturna naturaleza. Mientras tanto las tres amigas de Mei, Abby (Hyein Park), Miriam (Ava Morse) y Priya (Maitreyi Ramakrishnan) tiene personalidades tan interesantes y distintivas que uno se las puede imaginar las protagonistas de sus propias historias, presentando un elenco reducido, aunque memorable .

La animación es uno de los aspectos más interesantes de “Turning Red”, que deja parcialmente el estilo establecido de otros filmes del estudio para irse a uno claramente influenciado en la animación japonesa y particularmente el trabajo de Studio Ghibli, siendo imposible no ver algo de Totoro en el panda rojo en el que se convierte Mei. El uso de colores vibrantes en esta versión de Toronto también ayuda a presentar la historia a través de los ojos de la protagonista: una adolescente para la cual todo el mundo todavía es un lugar estimulante e intrigante.

Mei (versión panda rojo) junto a sus mejores amigas Abby, Miriam y Priya. (Foto: Pixar/Disney+)

Esto es complementado por la música de Ludwig Göransson (“Tenet”, “Black Panther”), una ecléctica y estimulante mezcla de ritmos R & B y clásicos instrumentos chinos que representa apropiadamente la combinación de culturas que dio origen a Mei. Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell también dejan su marca sobre la cinta al componer las increíblemente pegajosas canciones del ficticio grupo juvenil 4*Town, las cuales tienen poco que envidiarle al repertorio de agrupaciones como N’SYNC y los Backstreet Boys.

La película no es ausente de problemas, en particular con una desigual conclusión que carece del impacto de la primera hora e intenta solucionar demasiado limpiamente los problemas entre Mei y su madre . Esto sin embargo hace poco para disminuir el disfrute de la cinta de Domee Shi y su mensaje de aceptación, amistad, lazos familiares, búsqueda de aprobación y la exploración de nuestra identidad que, aunque vistos desde el lente de una cultura y un tiempo particular, resuenan como problemas reconocibles y universales a la experiencia humana.

Ficha técnica

Título original: “Turning Red”

Género: Comedia, animación por computadora.

País y año: Estados Unidos, 2022.

Directora: Domee Shi.

Actores: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Hyein Park, Maitreyi Ramakrishnan, Orion Lee, Wai Ching Ho, Tristan Allerick Chen, James Hong.

Estreno: 11 de marzo

Disponible: En Disney+.

Calificación: ★★★★☆ (4 de 5 estrellas posibles)

