En la década de 1950, el canal NBC de EE.UU. tenía un programa que consistía en “homenajear” a una persona, ponerla frente a cámaras, reunirla con sus amigos, pero por sobre todo, hacer que el público se emocione con el espectáculo. Se llamaba “This is Your Life” (“Esta es tu vida”), precursora de los reality shows.

Ahora te preguntarás por qué demonios hablo de un programa antiguo en un artículo que debería ser sobre “Loki”, la nueva serie de Marvel Studios. Eso es porque ambos shows tienen mucho en común, al menos en el primer episodio. Mientras “Esto es tu vida” era, hasta cierto punto, una puerta a la personalidad, a eso que los demás no podrían ver normalmente, lo nuevo de Disney+ hace lo mismo e incluso tiene el elemento sorpresa, ya que el protagonista, puede que por primera vez en su vida, no tiene idea de lo que va a pasarle.

En esta serie, tras fugar con el Teseracto en “Endgame”, Loki (Tom Hiddleston) es capturado por la Time Variance Authority (TVA, para abreviar), organismo creado para ejecutar la voluntad de los Timekeepers; seres que se encargan de velar por el correcto flujo del tiempo. En ese contexto entra en contacto con Mobius (Owen Wilson), funcionario de rango medio con un plan para el asgardiano.

Lo que he escrito puede parecer un sinsentido tras otro, pero que apasiona por lo cercano que es a lo que conocemos en este planeta como la burocracia extenuante. Aquí Marvel vuelve a tocar una fibra de la humanidad, que es el mostrar a una persona común (aunque en este caso no es tan común) enfrentarse a los engranajes de un sistema alienante , cuyos miembros, por lo poco empáticos que son con las personas a su cargo, bien podrían ser robots… y en cierto modo lo son, pues han sido creados solo para perpetuar el movimiento de los engranajes (aquí el guion se pone más juguetón al abandonar las sutilezas).

Loki (Tom Hiddleston) como prisionero del TVA. Foto: Marvel Studios.

En su construcción de personaje, el Loki que encontramos en esta serie no se parece al que vimos en las más recientes películas; donde era menos demonio, aunque sí más humano. Es el Loki que acaba de matar a Phil Coulson, situación que le dio el impulso final a los Vengadores para unirse y combatir así a la invasión Chitauri. ¿Qué tan posible es empatizar con un personaje así? No tenemos tiempo para responder a esa pregunta, pues Mobius aparece para ablandar a este tipo duro, no con golpes físicos, pero sí de otro tipo.

Una forma de narrar típica de Hollywood es hacer que la gente no se describa a sí misma, sino que sus acciones hablen por ellas mismas. La imagen y la acción valen más que mil palabras. Las convenciones son útiles para acelerar las cosas, pero también limitan; y si Marvel tiene una historia llamada “Loki” lo que menos debe hacer es encasillarla a solo un tipo de narrativa. De ahí que los momentos más cruciales del primer episodio de “Loki” ocurran cuando el protagonista está frente a un proyector, en primera fila para ver una edición especial de “Esta es tu vida”, donde repasa sus greatests hits, y también sus grandes fallos. Verlo como testigo de sus propias miserias es una excelente oportunidad para que Tom Hiddleston demuestre su rango actoral en un Loki que ya no tiene que perder y, tal vez ahora sí, se deje seducir por el bien.

¿Y el segundo episodio? No tan ingenioso como el inicial ; se sostiene solo por las performances de Hiddleston y Wilson; los cuales hacen que ciertas escenas redundantes no lo parezcan, pues hay un límite para cuántas traiciones puedes mostrar en la pantalla antes de que el truco pierda su fuerza. Y mientras el efecto del pez fuera del agua se mantiene, donde la serie decae es en las dinámicas propias del procedimental tan explotado en televisión (del detective que busca algo) que “Loki” emplea, pero que ya están gastadas.

Una explicación posible para las insuficiencias, que seguro los defensores en redes sociales esgrimirán en los próximos días, es que la historia recién empieza y necesita más tiempo para establecer qué quiere contar. No sé todavía qué pretende la serie más allá de sorprender con sus viajes en el tiempo y el carisma de su elenco. Ya hay series que han ofrecido eso con resultados notables, como son el caso de “Doctor Who” (al menos hasta la sexta temporada) y “Legends of Tomorrow”. Marvel ya hizo magia este año, pero con “Loki” necesitará más.

Nota: este artículo se actualizará el miércoles 9 de junio con SPOILERS.

