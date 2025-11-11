En exclusiva con el codirector del anime de “DAN DA DAN”: “Tuve que aprender cine de terror para entender el alma de la serie”

El español Abel Góngora se ha convertido en una de las voces más interesantes dentro del estudio japonés Science SARU. Tras más de una década viviendo y trabajando en Japón, el animador, que alguna vez colaboró con producciones occidentales, asumióasume ahora un papel clave como codirector de la segunda temporada del anime “DAN DA DAN”, una serie que ha conquistado al público por su estilo frenético y su mezcla de géneros imposibles.

En esta conversación exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, Góngora repasa su llegada al proyecto, los desafíos de adaptar un manga tan versátil, su relación con el mangaka Yukinobu Tatsu y cómo es dirigir anime siendo extranjero en la industria japonesa.

El camino de Europa a Japón

Góngora recuerda que lleva más de doce años trabajando en Japón, y que su vínculo con Science SARU ha sido constante desde sus primeros años en el país. “Hace mucho tiempo que no trabajoaba en occidente. Llevo en Japón doce años, he participado en casi todos los ido haciendo varios proyectos en el mismo estudio”, comenta.

Su incorporación a “DAN DA DAN” no fue inmediata. Durante la primera temporada, empezó solo participó en tareas puntuales: haciendo animación, storyboards y, más adelante, la dirección de la animación del opening (Otonoke de Creepy Nuts), que se volvió viral por su estilo colorido y caótico. “Al principio no estaba involucrado en el proyecto, pero poco a poco fui haciendo más cosas. Dirigí lael animación del opening de la primera temporada y también apoyé al directorfui asistente del director en algunos episodios”.

Esa participación fue decisiva. Cuando comenzó la producción de la segunda temporada, el estudio decidió sumar a Góngora como codirector, con el objetivo de dividir responsabilidades y aliviar la enorme carga que implicaba continuar una serie tan exigente visualmente. “Pensaron que era buena idea poner un codirector para que el director original tuviera más tiempo. El trabajo era muy duro, así que decidieron dividirlo”.

La mezcla de géneros

Uno de los mayores atractivos de “DAN DA DAN” es su capacidad para combinar géneros dispares: acción sobrenatural, comedia romántica, terror y ciencia ficción. Para Góngora, capturar ese tono fue el desafío más grande. “No conozco tanto la cultura de los yokai japoneses porque no es mi cultura, y tampoco conocía mucho el cine de terror”, admite.

Ante ello, decidió sumergirse en películas clásicas de horror, cine clásico japonés y pedir recomendaciones para entender mejor las referencias del manga. “Tuve que ponerme a ver películas y pedir sugerencias para entender el estilo. El director de la primera temporada, Fuga Yamashiro, también me recomendó varias cintas que podían ayudarme, sobre todo porque la historia (de la segunda temporada) arranca en un pueblo japonés en la montaña”.

A pesar de esa dificultad inicial, Góngora encontró en la naturaleza híbrida del manga una ventaja creativa: “‘DAN DA DAN’ es un manga muy versátil, tiene un poco de todo: comedia, romance, fantasía, terror. Eso, en realidad, es un plus. Es fácil encontrar ideas para cada episodio o para una animación de un opening. Es un proyecto muy agradecido”.

El icónico opening

La animación de opening de la primera temporada fue uno de los momentos más comentados de la serie. Su ritmo frenético, los colores saturados y las referencias al tokusatsu japonés le dieron una identidad única. ¿Cómo nació esa idea?

Góngora lo explica con naturalidad: “No lo pensé mucho. Fue lo que me apetecía hacer en ese momento cuando leí el manga. Como la historia es tan loca, muchas ideas pueden quedar bien con los personajes y el universo de ‘DAN DA DAN’”.

Hubo, sin embargo, una condición específica: incluir un homenaje al legendario tokusatsu japonésa “Ultraman”. “El director Yamashiro me pidió que hubiera una referencia al tokusatsu japonésopening de “Ultraman”. Yo no lo conocía muy bien, así que tuve que investigar investigué un poco. Es una parte casi universal de la cultura popular.Es una cultura popular casi universal. Incorporé esa estética de siluetas oscuras sobre fondos coloridos, con textura, y me ayudó a encontrar nuevas ideas. El director Yamashiro me dio libertad total mientras respetara ese concepto”.

El resultado fue una animación de opening que logró sintetizar el caos controlado del manga y mostrar la energía que caracteriza al anime. “Hice lo que me apetecía en ese momento”, resume entre risas.

Trabajar con el mangaka Yukinobu Tatsu

Uno de los puntos más interesantes de la producción es la colaboración con el creador del manga, Yukinobu Tatsu. Si bien Góngora no trabaja directamente con él a diario, sí reconoce su presencia constante en el proceso. “Él está presente en muchas reuniones, y cCuando hacemos la grabación de voces también suele estar. No tengo reuniones directas con él, pero supervisa todo lo que decidimos”.

Según Góngora, el autor mantiene una actitud abierta y confiada hacia el equipo: “Es muy agradecido con el estudio. Siempre está abierto a nuevas ideas y prácticamente siempre ha aceptado casi todo. No recuerdo que haya hecho un comentario negativo”.

Esto contrasta con la postura de otros mangakas que suelen ser más rígidos con las adaptaciones. “Hay muchos que quieren que todo sea exactamente igual al manga y no son nada flexibles. En cambio, Tatsu confía en el equipo y eso hace el trabajo mucho más fluido”.

Ser un director extranjero en la industria japonesa

Dirigir anime en Japón siendo extranjero no es tarea sencilla, y Góngora lo sabe. “Mi japonés es muy limitado. Leer o escribir es casi imposible para mí, así que siempre dependo de un traductor”, comenta sin rodeos.

Sin embargo, Science SARU es un entorno particular: desde sus inicios ha contado con profesionales internacionales, y eso ha permitido que el idioma nunca sea una barrera insalvable. “Desde el principio, en el estudio hubo muchos extranjeros, así que siempre se ha tenido en cuenta la necesidad de traducir reuniones o materiales importantes al inglés”.

Más allá del idioma, Góngora reconoce que su visión extranjera también influye en su estilo. “No intento imitar todo lo que hacen los japoneses. A veces digo: no quiero hacer esto igual porque me interesa más de otra forma. Pero entiendo por qué lo hacen así y sigo las normas”.

Para él, esa mezcla entre adaptación y autenticidad personal es lo que da riqueza al proceso creativo. “Soy consciente de que no voy a hacer las cosas igual que un japonés, pero eso puede ser interesante. A algunos les gusta esa diferencia. Creo que aporta otra perspectiva”.

Consejos para quienes sueñan con trabajar en anime

Muchos jóvenes en Latinoamérica sueñan con trabajar en estudios japoneses, y Góngora ofrece una mirada realista sobre ese camino. “Como cualquier trabajo creativo, hay que poner mucho tiempo y esfuerzo. No hay ningún secreto”, afirma.

Destaca que hoy las redes sociales han abierto nuevas puertas: “Ahora es posible llegar a trabajar para Japón si realmente lo intentas y demuestras lo que puedes hacer. Poniendo tu trabajo en las redes puedes lograrlo”.

También advierte que el oficio no es tan ideal como algunos imaginan: “Mucha gente lo romantiza y se imagina que es mejor de lo que es. El trabajo es difícil y el nivel es muy alto. Por eso recomiendo que lo pruebes cuanto antes. Si aun así te gusta, dalo todo, porque hay posibilidades reales de llegar lejos”.

Para Góngora, la industria está en un momento histórico donde los animadores extranjeros pueden tener un papel cada vez más importante. “Hay muchos que están logrando cosas increíbles, llegando a ser directores de episodio o de animación, y convirtiéndose en referentes para el resto”.

Lo que viene

Antes de despedirse, Góngora anticipa que seguirá trabajando con Science SARU en nuevos proyectos, aunque no puede revelar detalles aún. “Hay muchos proyectos en camino, no puedo dar ninguna exclusiva, pero estoy trabajando en algo completamente diferente a lo que he hecho hasta ahora y creo que va a ser muy interesante”.

Con humildad y entusiasmo, Abel Góngora representa a una nueva generación de creadores internacionales que están ayudando a que el anime sea más global que nunca, sin perder su identidad. Y “DAN DA DAN”, con su segunda temporada, parece ser solo una muestra de todo lo que aún tiene por ofrecer.

Todos los capítulos de la segunda temporada de “DAN DA DAN” están en las plataformas de transmisión oficial de Netflix y Crunchyroll.