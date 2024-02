Las series basadas en películas suelen despertar las suspicacias del público. Es cierto que pocos productos derivados llegan a superar o igualar al original, pero en el caso de la serie inspirada en “Ted”, para Seth MacFarlane, su creador, fue una oportunidad para reconectar con el origen del personaje y contar su historia desde el formato en el que lo pensó por primera vez. Aunque muchos no lo saben, cuando a MacFarlane se le ocurrió la idea de este oso de peluche que cobra vida para convertirse en un malcriado ente corruptor, el plan era desarrollar la trama en una serie animada al estilo “Family Guy” o “American Dad” y con mucho énfasis en la dinámica familiar que se generaba a su alrededor. Algo así como un “Alf”, pero con groserías y opiniones políticamente incorrectas.

Cuando el proyecto de “Ted” fue aprobado para ser el debut en la dirección cinematográfica de MacFarlane, decidieron ir al grano y resumir en una simple narración introductoria la transformación de este oso en un ser vivo y pasar directo a la amistad ya forjada de Ted con John Bennet, el personaje a cargo de Mark Walhberg. En “Ted, la serie”, sin embargo, hay tiempo de sobra para desarrollar el cómo se creó este lazo tan fuerte entre ambos que hace que el humor funcione tan bien en las películas.

Max Burkholder, el actor estadounidense de 26 años que tiene el gen de la eterna juventud, asume el rol de un adolescente John Bennett en esta producción estrenada por Peacock en los Estados Unidos y lanzada en América Latina por Universal +. Él fue la primera opción de McFarlane para el papel, pues lo conocía desde muy pequeño, cuando siendo un niño puso la voz a personajes de “Family Guy” y “American Dad” y se desenvolvió muy bien con su peculiar y provocador sentido del humor.

Saltar Intro | Entrevista con Max Burkholder de la serie "Ted". (Fuente: Saltar Intro)

“Cuando empecé a trabajar con Seth yo era muy joven, así que no creamos una relación. Luego, volvimos a trabajar juntos pero eran cosas pequeñas, esta es la primera vez que trabajamos tan de cerca. Creo que algo que he aprendido al verlo trabajar esta vez es que no puedes tener miedo a que una broma no funcione. Si se te ocurre algo y crees que es divertido, simplemente lo dices”, nos explica el artista a través de una videollamada por Zoom.

Escenas de "Ted, la serie", protagonizada por Seth MacFarlane y Max Burkholder.

Una familia normal

Y en la serie de “Ted” el humor es tan atrevido como en las películas. El primer episodio, titulado “Just Say Yes” y dividido en dos partes, arranca con la familia Bennett, integrada por John, sus padres (interpretados por Alanna Ubach y Scott Grimes) y la prima Blaire (Giorgia Whigham), tratando de resolver el problema de los malos modales de Ted enviándolo a la escuela. Así, tenemos una cena familiar en la que todos se destacan por sus prejuicios y burlas a las minorías, excepto Blaire, que se presenta como la voz discordante.

“Mucha gente me pregunta cómo es trabajar con este tipo de humor y no es algo que me preocupe porque en el guion y en el contexto está muy claro quién es realmente el punto de la broma. Si se menciona una minoría o se dice algo ofensivo, el objetivo de la broma siempre es la persona que dice las cosas horribles. La broma no es sobre las personas de las que se habla. Al final siempre es sobre lo estúpida que se ve la persona que dice estas cosas”, afirma Burkholder sobre el sentido del humor que se destaca en “Ted”. Un humor que es 100% efectivo, como comprobaron los actores en el set.

“No sé quién reía más si yo o Giorgia (Whigham). Definitivamente, los dos éramos los que teníamos más problemas tratando de mantenernos serios y hemos malogrado algunas tomas y tenido que empezar de nuevo. Scott (Grimes, quien hace de Matty Bennett) y Alanna (Ubach, quien hace de Susan Bennett) tienen más experiencia con este tipo de comedia y fue más fácil para ellos, pero hubo muchísimas risas en el set”, nos revela el actor.

La familia de John Bennett cobra protagonismo en "Ted, la serie". / PEACOCK

La dinámica familiar de los Bennett es parte vital de esta nueva propuesta que trata de emular las ‘sitcoms’ noventeras, pero sumándole las bromas groseras que son la firma de “Ted”.

“Con el elenco nos aseguramos de reservar mucho tiempo para ensayar antes de empezar a grabar, para poder grabar escenas como la de las cenas familiares que son escenas de 8, 9, 10 páginas en el guion y que son muy importantes para establecer la dinámica familiar y darle contexto a todo. Así que realmente trabajamos en nuestra relación, pasamos mucho tiempo juntos en el set y también fuera. Salimos a comer, por unos tragos, pasamos tiempo en nuestras casas, cosas así. Y esperamos haber conseguido esa dinámica familiar real y que se sienta como una sitcom de los 90, que es lo que estamos tratando de emular en la serie”, detalló Burkholder.

La prueba de fuego

La serie de “Ted” está compuesta por 7 episodios que se estrenaron en los Estados Unidos el 11 de enero por Peacock. La producción llegará a América Latina este viernes 16 de febrero por Universal+. Para su protagonista, esta es una oportunidad valiosa para comprobar el efecto positivo con el que siente “Ted” ha sido recibido en su país. “Yo sabía que el show era bueno. Grabamos, vimos la serie y sabía que teníamos algo bueno. Lo que no sabía era que la gente iba a responder tan bien, porque aquí en los Estados Unidos la gente ha comentado de manera muy positiva el show, nos ha ido bien en el ráting y en las plataformas de streaming. Y estoy muy emocionado de que más gente pueda verla ahora en América Latina”, comentó el actor.

Escenas de "Ted", serie que se podrá ver en América Latina por Universal+.

Burkholder considera que su versión de John Bennet no es tan diferente a la de Mark Wahlberg. “Solo, obviamente, un poco más joven”, bromeó, pero cree que la gente podrá conectar con él como en las películas. “Este John sigue siendo un degenerado, un poco un perdedor fácil de corromper. No piensa por sí mismo muy a menudo”, afirmó el artista.

¿Cómo convencería a un fan de las películas de “Ted” a darle una oportunidad a esta serie? Para el actor, la respuesta es muy sencilla. “Si les gustaron las películas, van a amar la serie. No es más de lo mismo. Es un producto fresco, diferente, tenemos nuevos personas. Son 5 horas de contenido escrito por el mismo equipo, dirigido por Seth McFarlane. El equipo es muy fuerte. Ellos saben lo que están haciendo y el material es muy divertido”.

Además… En streaming "Ted" estará disponible en América Latina por Universal+ desde el viernes 16 de febrero.

Sinopsis: "La serie tiene lugar en los 90, pero más allá de momento cronológico del contexto de esta serie, intentará dejar demostrada la verdad irrefutable que tener 16 no es nada genial, al contrario, ¡apesta!”, palabras de los guionistas y showrunners de la serie MacFarlane, Paul Corrigan (Modern Family) y Brad Walsh (King of the Hill), quienes completan sus dichos sosteniendo que “la única cosa que lo hace tolerable es pasar esa etapa en compañía de un amigo, y si ese amigo es un oso de peluche mágico, malhablado y proclive al uso de drogas, mucho mejor"