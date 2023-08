“Megalodón” es uno de los hitos del cine de terror. Productores de Estados Unidos y China se unieron en 2018 para contar la aventura de un equipo marino desesperado por encontrar lugares inhóspitos o criaturas ocultas en el océano. Cinco años después de su estreno, una secuela revivirá al tiburón en la pantalla grande. Desde el 4 de agosto, la cina está disponible en las salas de cine de todo el mundo y, por ello, es momento de refrescar la memoria con un resumen de la precuela, la cual también está disponible en HBO Max y Prime Video.

Historia basada en el libro de Steve Alten, “Meg: Una novela de terror profundo” de 1997, recuerda a esa criatura salvaje, vengativa e incluso comparable con el terrorífico animal de “Tiburón” (1975) de Steven Spielberg y las subsiguientes películas, o el megalodón de “La máquina asesina” (2002) de Pat Corbitt. En cambio, la película de Jon Turteltaub marca la diferencia de sus homólogas visuales con la presencia protagónica de Jason Statham.

Statham encarna al atlético y osado Jonas Taylor, un buzo militar estadounidense. Muchos no creían en el testimonio de una criatura espeluznante e inmensa que el hombre había visto durante una operación submarina. Ante el rechazo de su testimonio, decide retirarse como rescatista. Tiempo después, parte del equipo de investigación financiado por el millonario Jack Morris (Rainn WIlson) trae de vuelta a Jonas para salvar la vida de una tripulación atrapada en un área desconocida del océano. No tiene de otra que regresar, ya que una de las personas en peligro es su exesposa Lori (Jessica McNamee). Así, empieza a trabajar junto a la bióloga china Suyin Zhang (Li Bingbing) y su padre para descubrir quién es verdaderamente el monstruo al cual se enfrentan.

La aparición del tiburón no demora tanto, aunque no es a cuerpo completo. En general, el terror de la prehistórica criatura gigante se ve con mayor claridad desde la mitad de la película y su rostro de colmillos desalineados juega con la ternura de elementos como una niña o un perro de raza yorkie, en ambos casos, gritando o luchando por su vida. El tintineo de la música acompaña los momentos de suspenso, y la verdad es que con un par de parpadeos incluso pueden pasar desapercibidos. La cinta no proporciona el mayor susto del mundo, pero tal vez hay que balancear la idea de verla con sonido de cine y no de la televisión de casa, para que cambie la experiencia de tener al frente un megalodón.

En un momento de la película, Jason quiere encontrar al animal a toda costa, otros de los investigadores y científicos también. El motivo por el cual quieren hallarlo varía. Es decir, cuando el animal se convierte en una amenaza, buscan asesinarlo. Pero, después, el discurso de Dr. Minway (Winston Chao) es como una encrucijada. “No hay ganadores en esta batalla”, dice al referirse a la primera derrota de la criatura a manos de la tripulación. Desde su punto de vista, los humanos son invasores y víctimas, pero el megalodón también lo es y, en paralelo, está el problema de proteger a una especie animal que podría acabar con muchas vidas humanas.

A lo largo de la película, los humanos hacen sacrificios también, como morir para salvar al resto de sus colegas. Para no entrar en spoilers, mejor es no decir quiénes mueren o viven. Pero lo importante es que existe la tensión de que alguien debe desaparecer del mundo para derrotar al culpable del problema, el megalodón. En este contexto, hay un héroe claro, Jonas, capaz de enfrentarse directamente contra la bestia. Warner Bros ya compartió fotos de la secuela y Jason Statham vuelve a estar en la misma posición de salvador.

Todo alrededor de megalodón, a veces confundido con un tiburón más pequeño o un ejército de tiburones, gira en torno a los personajes que pasan de no temer a llorar del miedo. Esto debería pasar en la secuela de agosto, donde Jonas retoma el papel del héroe para evitar el avance de la destrucción y se tendrá que enfrentar a la bestia en un juego de acción, donde debería sumergirse y nadar muy rápido o siquiera poner un pie en el hocico asesino. Ese sería más o menos el objetivo del blockbuster “Megalodón 2″, que planea superar al primero.

¿Dónde ver “Megalodón” en streaming?

La primera película de “Megalodón” se puede ver en dos plataformas de streaming: Prime Video y HBO Max.