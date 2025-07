El Quico de “Chespirito: sin querer queriendo”, no tan distante de su inspiración, Carlos Villagrán, es representado en la serie por el actor Juan Lencada en el papel de Marcos Barragán. En el capítulo 5 de la serie, se empiezan a sentir las tensiones con Roberto Gómez Bolaños, interpretado por Pablo Cruz, y eso da cabida a más conflictos detrás de cámaras.

La serie de Max se inspira en hechos reales, aunque, en el caso de algunos personajes, los productores utilizan nombres ficticios. Marcos Barragán representa al actor que dio vida al engreído Quico, de “El Chavo del 8″, una figura a través de la que Villagrán trazó su éxito en la vida real. El episodio combina elementos dramáticos para mostrar cómo la relación entre Bolaños y su colega comenzó a fracturarse. Y pasa por ciertos momentos detrás de cámaras, como el intento del comediante de tener su propio programa en Venezuela, donde le ofrecieron el rol protagónico.

¿Qué ocurrió con Quico en el capítulo 5?

Marcos Barragán es interpretado por Juan Lencada en "Chespirito: sin querer queriendo".

En la línea temporal de Acapulco en 1978, Marcos Barragán empieza a recibir propuestas de productores venezolanos que lo visitan durante las grabaciones en el hotel. Aunque Roberto Gómez Bolaños (Cruz) ya sospechaba que su compañero planeaba separarse del grupo, no esperaba la escena que seguiría.

Marcos intenta negociar un proyecto nuevo a espaldas de Roberto, en el que él tendría el rol protagónico. Ante los rumores, Roberto decide confrontarlo directamente durante la visita de los productores. “Tú no eres mi jefe y yo puedo hacer lo que quiera”, le dice Marcos con tono desafiante.

En respuesta, Roberto lanza una frase como si fuera una sentencia de fracaso: “Oye, ¿y qué otras ideas de personaje tienes? Porque no basta con inflar los cachetitos, necesitas buenos diálogos y me queda claro que no eres escritor”, le dice a Barragán.

La tensión entre ambos termina alejando a los productores, quienes, tras notar la falta de acuerdo con Chespirito, se retractan de continuar con el proyecto en términos conflictivos. Marcos explota, insulta a todos y se retira por el ascensor lleno de ira. La escena se presenta como el momento clave que marca el principio del fin de la relación con Bolaños y el canal 8.

¿Cuál es la historia real de Quico en Venezuela?

Fuera de la ficción, Carlos Villagrán dejó el programa “El Chavo del 8″ a fines de los años 70. Las razones detrás de su salida han sido explicadas por él mismo en múltiples entrevistas, donde aseguró que quería mayor libertad creativa sobre su personaje y un contrato más independiente. Esto no fue aceptado por Roberto Gómez Bolaños, ya que Quico era parte del universo de personajes que él había creado.

“Él (Carlos Villagrán) me dijo: ‘me quiero ir’, y yo le dije lo mismo que a Rubén Aguirre, que se vaya y cuando quiera regresar, que estaban abiertas las puertas. Me preguntó si podía hacer del Quico y me pidió un consejo. ‘No hagas todo’, le dije. Porque podía hacer muchas cosas, es muy gracioso”, explica Gómez Bolaños en una entrevista de Conversaciones. “Me dijo que gracias, pero luego llegó a decirme que él era el creador del personaje. Ahí no estuve de acuerdo, porque el creador soy yo”, agregó.

Poco después de su salida, Villagrán viajó a Venezuela, donde grabó en 1982 el programa “¡Federrico!”, una comedia con un personaje similar a Quico, pero sin los elementos legales que pertenecían a Televisa. El programa fue producido por Venevisión, Ramón Valdés estaba incluido en el elenco, pero, después, tuvo una recepción modesta. No logró consolidarse, y sólo duró una temporada. A pesar del entusiasmo inicial, el público notó la ausencia del elenco original de la vecindad.

Villagrán continuó su carrera con otros proyectos similares, como “¡Ah, qué Kiko!” en Argentina, pero nunca alcanzó el mismo nivel de éxito. Años más tarde, Carlos Villagrán reconoció que se había alejado de Bolaños por diferencias, pero también expresó su gratitud por haber sido parte del universo de “Chespirito”.