La serie “Ciudad de Dios: la lucha no para” (”City of God: The Fight Rages On” o “Cidade de Deus: A Luta Não Para”) llega con grandes expectativas a Max. Inspirada en la icónica película brasileña de Fernando Meirelles y Kátia Lund de 2002, la secuela de Warner Bros. Discovery regresa bajo la dirección de Aly Muritiba y producción ejecutiva de la veterana Andrea Barata Ribeiro, quien también estuvo detrás de la producción del clásico. La secuela rescata el mundo brutal y realista de la favela de Río de Janeiro y trae de vuelta al fotógrafo Rocket, interpretado nuevamente por Alexandre Rodrigues en su versión adulta.

Rodrigues vuelve a dar vida a Buscapé (Rocket), el fotoperiodista cuya mirada fue el eje central de la narración en la película original. Rodrigues muestra la evolución y las cicatrices de su personaje veinte años después. Su interpretación es un recordatorio de la humanidad que subyace en medio de la violencia de la ciudad de Brasil y refuerza la promesa de que esta serie tiene el potencial de contar una historia tan poderosa como la de su predecesora. Aunque, claro, todavía estamos en el primer capítulo. ¡Pero tiene muy buena pinta!

Tráiler de “Ciudad de Dios: la lucha no para”

Sinopsis de “Ciudad de Dios: la lucha no para”

Alexandre Rodrigues es Rocket en “Ciudad de Dios: la lucha no para”, una serie de Max. / RENATO NASCIMENTO

Ciudad de Dios, el nombre de la favela brasileña donde colman el narcotráfico y la delincuencia, no se muestra bajo la misma perspectiva que en la película. Si antes había una atmósfera de oscuridad, ahora la familia y el buen trato entre mafiosos se combinan con la cultura brasileña de colores, alegría, sensualidad y mucho baile, pero los conflictos entre la policía y los traficantes en la comunidad continúan.

La serie inicia con Rocket, quien ahora es un fotoperiodista de un importante periódico de Brasil. Aunque es exitoso y apasionado por su trabajo, su vida personal es más compleja. Tiene una relación distante con su hija Dayane, una joven cantante de funk en Brasil que interpreta una música muy parecida a la de Anitta, con letras sobre sexo que a su padre le perturban. Nunca hablan en el primer episodio, pero el trato entre ellos se refleja.

El narrador de la historia, Buscapé, habla de sus amigos, como Berenice (Roberta Rodrigues), quien huyó de la comunidad en la cinta clásica, pero años después regresa para poner orden en la juventud delincuente con mano dura de madre. Continuando con los personajes nuevos, también está Barbantinho (Edson Oliveira), el mejor amigo de Rocket. Nunca salió de la favela y ahora se está postulando para ser político.

Thiago Martins es Bradock y Andréia Horta es Jerusa en “Ciudad de Dios: la lucha no para” (”City of God: The Fight Rages On” o “Cidade de Deus: A Luta Não Para”). / RENATO NASCIMENTO

Otro personaje de la película retorna, Bradock (Thiago Martins), a quien presentan recién liberado de la cárcel por intervención de su novia. Es el acólito del antagonista de la historia, un hombre clave de la favela, Curió (Marcos Palmeira), líder de la banda a quien todos respetan.

El episodio 1 de “Ciudad de Dios: la lucha no para” tiene lugar en las calles y, como evento especial, en el quinceañero de la hija de Curió. El problema empieza cuando Bradock, apadrinado por el diplomático y risueño líder, decide retar a Curió y exigir un espacio en el bajo mundo ahora que ha salido de la cárcel.

Cultura brasileña en todo su esplendor

Algo clave en la serie son los nuevos colores vibrantes, el ritmo implacable y la música muy típica del Carnaval de Brasil, sobre todo en las escenas del quinceañero, que expresan cómo la violencia convive en un delicado equilibrio con la vida de drogas, sexo y crimen de los personajes. Dayane será alguien clave en la trama; ella y sus amigos abordan ese contraste entre la inocencia y el mundo hostil y violento donde viven.

Además, al ser una producción impulsada por la Comisión Fílmica de São Paulo, la serie también busca mostrar la belleza de las ciudades brasileñas, la pasión futbolera, el vestuario de las mujeres (algunas con menos ropa y otras con trenzas) y la música de las nuevas generaciones.

Nostalgia y crimen

Marcos Palmeira es Curió en “Ciudad de Dios: la lucha no para” (”City of God: The Fight Rages On” o “Cidade de Deus: A Luta Não Para”). / RENATO NASCIMENTO

Desde el primer momento, el montaje que definió a la película “Ciudad de Dios” está presente en la serie. Mucho material de archivo rápido y ágil, junto al notable uso de cámara en mano, apoya las imágenes que capturan la energía caótica de la favela. Mientras unos personajes hacen obras de caridad o se preocupan por impartir educación, otros piden ser fotografiados con armas en mano o quieren entrar al negocio de la cocaína.

Alexandre Rodrigues ofrece una actuación sólida con la evolución de su personaje, atrapado entre su pasado y los conflictos del presente. Rocket continúa con la narración de la historia, hace un recuento de los antiguos y nuevos personajes, pero también se expone como un padre ausente que pronto deberá proteger a su hija de los depravados.

En especial, Curió es un personaje clave en ese mundo del crimen. Es un narcotraficante temido y dócil al mismo tiempo, cuya relación con Bradock parece ser el detonante de nuevos y peligrosos conflictos. La tensión entre ellos promete ser uno de los hilos narrativos más intrigantes de la serie, la cual finaliza en su primer episodio con un acto brutal que marca el gancho para el siguiente capítulo del próximo lunes.

Veredicto: “Ciudad de Dios: la lucha no para” tiene potencial

Hay una moda en streaming por revivir historias clásicas en series, como “Cobra Kai” de “Karate Kid”, “Betty, la fea” de “Yo soy Betty, la fea”, “And Just Like That” de “Sex and the City”, y en la mayoría de casos está funcionando bien para el formato de televisión en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero el retorno de “Ciudad de Dios” es especial, porque tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito desde el primer episodio: un elenco notable, una narrativa que respeta la esencia de la película original y una historia que, aunque enraizada en la cultura brasileña, muestra esa acción y crimen que a los fanáticos del género les gusta. Aprenderse de memoria el nombre de los personajes puede ser un reto aquí, pero la narración del protagonista en el primer episodio realmente hace la tarea fácil y entretenida. ¡Un arranque brillante! Ojalá siga así.