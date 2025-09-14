Los Premios Emmy son los galardones más importantes de la TV. Organizados por la Academia de la Televisión, este 2025 se llevaron a cabo en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Su transmisión se puede ver por HBO Max en streaming para América Latina.
TE PUEDE INTERESAR
- “El juego del calamar 2″: ¿quién le da vida al personaje trans de la serie?
- “El juego del calamar 3″: Quiénes son Young-hee y Cheol-su
- Por qué “El juego del calamar” no continuará más allá de la temporada 3
- “El juego del calamar”: quién es realmente Dae-ho, el jugador 388 de la temporada 2
- Quién es Song Ji-woo, la actriz que hace de Kang Mi-Na / Jugadora 196 en “El juego del calamar 2”
Contenido Sugerido
Contenido GEC