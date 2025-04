La segunda temporada de “The Last of Us” comienza con un episodio cargado de emociones encontradas, titulado “Future Days”, que sirve como puente entre el cierre de la primera temporada y los dramáticos eventos que se avecinan. Ambientado cinco años después del escape de Ellie del hospital de los Fireflies, este episodio marca el inicio de una nueva etapa en la historia, centrada en la tensión emocional, la reconstrucción de vínculos rotos y la amenaza latente de un mundo que nunca deja de ser peligroso.

Aquí, en Saltar Intro de El Comercio, te contamos todo lo que pasó en el capítulo 1 de la Temporada 2 de “The Last of Us”.

Joel y Ellie: una relación quebrada

Lo que alguna vez fue el eje emocional de la serie —la relación entre Joel y Ellie— aparece aquí notablemente fracturado. Aunque ambos siguen compartiendo espacio en la comunidad de Jackson, apenas se hablan, y cuando lo hacen, intercambian palabras cargadas de reproche o miradas frías. La promesa de una vida tranquila después de la tragedia ha dado paso al resentimiento y al silencio.

Joel, interpretado con matices por Pedro Pascal, muestra un rostro distinto al del curtido contrabandista de la primera temporada. Ahora es un hombre más introspectivo, con canas visibles, que asiste a terapia y trata de adaptarse a la normalidad en Jackson. Aunque intenta llevar una vida estable trabajando en construcción, su atención sigue centrada en Ellie. Catherine O’Hara debuta como Gail, la terapeuta de Joel, en una escena íntima y reveladora. A través de su conversación, comprendemos que para Joel, Ellie es todo lo que le queda, y el peso de su decisión al final de la temporada 1 todavía lo atormenta.

Ellie, entre la rabia y la madurez

Bella Ramsey vuelve como una Ellie más endurecida, no solo emocionalmente, sino también físicamente. En un momento destacado del episodio, protagoniza una pelea en un establo que sirve como demostración de su entrenamiento y crecimiento en estos años. Ellie ya no es una niña; es una joven que ha aprendido a sobrevivir y a defenderse.

Pedro Pascal interpreta a Joel Miller cinco años después del final de la primera temporada. (Foto: HBO)

Sin embargo, su evolución no es solo física. La tensión con Joel y la falta de comunicación entre ambos revelan un profundo dolor no resuelto. Ellie sospecha que algo le oculta, y ese “algo” —la verdad sobre lo ocurrido en el hospital de los Fireflies— sigue marcando una grieta entre ambos.

Un nuevo tipo de infectado: los Stalkers

Uno de los momentos más tensos del episodio ocurre cuando Ellie se enfrenta por primera vez a un Stalker, una nueva variante de infectado que se caracteriza por su inteligencia y sigilo. La escena, cargada de tensión, muestra cómo esta criatura se arrastra entre estantes en un silencio escalofriante, emitiendo gemidos apagados y portando una “corona” de hongo que le da un aire de horror folclórico. Es un enemigo adaptado directamente del segundo videojuego, y su aparición marca el tono más oscuro y amenazante que tendrá esta temporada.

Aunque la escena no alcanza el terror puro del encuentro con los Clickers en la temporada 1, funciona como una clara señal de que la amenaza de los infectados sigue latente, y que esta vez Ellie está más que dispuesta a enfrentarlos.

Estos son los nuevos infectados presentados, los Stalkers. (Foto: HBO)

El vínculo entre Ellie y Dina

Una de las relaciones más prometedoras del episodio es la de Ellie y Dina, interpretada por Isabela Merced. Ambas forman parte de las patrullas del pueblo y comparten una química cálida y traviesa. Mientras inspeccionan un edificio infestado, la interacción entre ellas se torna casi juguetona, recordando a dos adolescentes explorando un lugar prohibido. Desde pequeñas bromas hasta estrategias compartidas para el combate, la conexión entre Ellie y Dina se construye de forma natural.

Durante uno de sus momentos juntas, Dina le dice a Ellie la frase: “Creo que deberían tenerte miedo”, una línea poderosa que, en el juego, se reserva para una revelación mucho más avanzada. En la serie, su inclusión anticipada le resta algo de peso, pero sigue siendo una declaración significativa que subraya el respeto (y temor) que Ellie inspira.

Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabela Merced) en el baile juntas. (Foto: HBO)

La llegada de Abby: el monstruo oculto

La gran revelación del episodio llega con la aparición de Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. Aunque los jugadores de The Last of Us Part II conocen bien su historia, la serie elige mostrar sus intenciones desde el primer episodio. Vemos a Abby observando Jackson desde la distancia, un indicio de que su presencia traerá consecuencias devastadoras. Su deseo de venganza por lo ocurrido con los Fireflies deja claro que este mundo sigue marcado por el dolor y la represalia.

Aunque algunos fans podrían lamentar la pérdida del misterio que rodeaba a Abby en el juego, la serie opta por una narrativa más directa, revelando desde el inicio que su historia está ligada a la tragedia de Joel.

Jesse y los nuevos rostros de Jackson

El episodio también introduce a Jesse, interpretado por Young Mazino, como otro miembro clave de la comunidad de Jackson. Jesse es un líder de patrullas, comprometido con el bienestar del grupo, y exnovio de Dina. Su aparición anticipa futuras tensiones románticas y conflictos personales, sobre todo cuando los lazos entre Ellie y Dina se fortalezcan.

Aunque su papel es secundario en este primer capítulo, Jesse representa el espíritu de sacrificio que domina en Jackson: el deseo de construir algo mejor en medio del caos, aun si eso significa poner su bienestar en segundo plano.

La llegada de Abby marcará un antes y después en la historia de "The Last of Us". (Foto: HBO)

Cambios en la cronología y emociones diluidas

Uno de los aspectos más comentados del episodio es el orden alterado de los eventos con respecto al videojuego. La serie incluye escenas que en el juego se presentan como flashbacks, como el baile en el granero, que aquí se muestran de inmediato. Si bien estas secuencias están bellamente filmadas y funcionan como momentos de respiro emocional, su impacto narrativo se diluye. En el juego, estas memorias se revelaban cuando el jugador más lo necesitaba, intensificando el drama. En cambio, en la serie, su efecto es más simbólico que emocional.

Foto: HBO

Un mundo donde la amenaza nunca desaparece

El episodio finaliza con una imagen poderosa: Abby mirando desde la nieve hacia Jackson, con las tuberías del lugar infestadas de los característicos hongos del Cordyceps. Es un recordatorio claro de que no hay refugio verdadero en este mundo. El peligro puede venir tanto de fuera como de dentro: infectados, enemigos humanos, heridas no curadas y decisiones que persiguen a los personajes por años.

En resumen...

“Future Days” no es un episodio cargado de acción frenética, sino un inicio pausado, reflexivo, y emocionalmente denso. Presenta nuevas dinámicas, profundiza en los traumas de sus protagonistas y plantea las bases de lo que será una temporada oscura, trágica y visceral. Con nuevas amenazas, relaciones florecientes y viejas heridas abiertas, “The Last of Us” demuestra que su mayor fuerza sigue estando en sus personajes y la brutal humanidad que los rodea.

La temporada apenas empieza, pero el viaje de Ellie está lejos de ser tranquilo.