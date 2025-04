Hoy se estrena el capítulo 1 de “The Last of Us 2″, la segunda temporada de la serie que sigue la historia de Ellie y Joel. ¿A qué hora estará disponible en HBO? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora confirmada de estreno del capítulo 1 de “The Last of Us 2″

Estas son las horas en la que se estrenará el capítulo 1 de “The Last of Us 2″ en todo Latinoamérica y España:

México: 8:00 p.m. (hora central)

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m..

Bolivia: 9:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (del día siguiente)

Dónde ver “The Last of Us 2″

Vía Max

La segunda temporada de “The Last of Us” será exclusiva de Max, la plataforma de streaming de HBO. Además, los episodios se emitirán semanalmente en el canal HBO, siguiendo el mismo modelo de estreno que la primera temporada.

En algunos países, donde Max no está disponible, es posible que la serie llegue a través de servicios de terceros que distribuyen contenido de HBO, como Sky (Reino Unido) o Binge (Australia).

Cómo ver “The Last of Us 2″ en Max y HBO

Para ver la serie en HBO, es necesario contar con una suscripción activa en la plataforma. Dependiendo de la región, Max ofrece diferentes planes de suscripción, que pueden incluir calidad HD, Full HD o 4K y la opción de ver sin anuncios.

Si Max no está disponible en tu país, puedes utilizar una VPN para acceder a la plataforma desde una región donde sí esté disponible. Para ello, sigue estos pasos:

Descarga e instala una VPN confiable. Conéctate a un servidor en EE.UU. o cualquier país donde Max esté disponible. Ingresa a la página o app de HBO y suscríbete o inicia sesión. Busca “The Last of Us 2” y disfruta de la serie.

Sinopsis de “The Last of Us 2″

La historia continúa después de los eventos de la primera temporada, con Joel y Ellie enfrentando las consecuencias de su viaje a Salt Lake City. Ahora en Jackson, Wyoming, Ellie intenta adaptarse a su nueva vida en la comunidad liderada por Tommy, pero su mundo cambiará cuando aparezca un nuevo grupo de sobrevivientes en busca de venganza.

La trama de la temporada 2 está basada en el videojuego “The Last of Us Part II”, explorando temas como la venganza, el trauma y la moralidad en un mundo postapocalíptico.

Personajes principales de “The Last of Us 2″

Joel Miller – Pedro Pascal

Un sobreviviente endurecido que ha protegido a Ellie como una hija. En esta temporada, enfrenta las consecuencias de sus decisiones y los peligros que se avecinan.

Ellie Williams – Bella Ramsey

Después de los eventos de la primera temporada, Ellie busca encontrar su lugar en el mundo mientras lidia con el pasado y el deseo de venganza.

Tommy Miller – Gabriel Luna

Hermano de Joel y líder de la comunidad en Jackson. Su relación con Joel y Ellie será clave en los eventos de la temporada.

Abby Anderson – Kaitlyn Dever

Una nueva y enigmática sobreviviente con un pasado complejo. Su llegada marcará un punto de quiebre en la historia de Ellie.

Dina – Isabela Merced

Una joven fuerte y carismática que se convierte en el interés amoroso de Ellie. Su relación será un pilar emocional en la trama.

Jesse – Young Mazino

Expareja de Dina y un amigo leal que se involucra en la lucha por la supervivencia.

Tráiler oficial de “The Last of Us 2″

Ficha técnica de “The Last of Us 2″