La película brasileña “7 prisioneros”, escrita y dirigida por Alexandre Moratto, llegó para “alborotar el gallinero” en Netflix y se ha vuelto un duro rival para otras producciones como “Yara”, “Alerta Roja” y “El juego del calamar”. A pocos días de su estreno, la cinta es una de las producciones más vistas de la plataforma. El filme retrata de los pies a la cabeza cómo operan los traficantes de personas y es un claro ejemplo de que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones.

La producción de la cinta corre por cuenta de Óscar Fernando Meirelles y Ramin Bahrani, dos reconocidos cineastas nominados al Oscar por las películas Ciudad de Dios y Tigre Blanco, respectivamente.





Moratto señaló al portal Screen Rant que se inspiró en una noticia para el guion del filme. “Hablando de no mirar hacia otro lado, lo primero que vi que realmente me interesó y me interesó más de cerca fue un artículo de la televisión brasileña, donde vi a un joven en Sao Paulo, que es una ciudad alfa global. El metraje que vi fue en el siglo XXI, y lo encadenaron en una fábrica y lo obligaron a trabajar”.

Por su parte, Rodrigo Santoro, el antagonista, explixó que su primera reacción al leer el guión fue de sorpresa. “Me conecté en línea de inmediato y comencé a investigar, y cuanto más investigaba, más sorprendido estaba. Pedí una reunión con Alex y tuvimos una reunión de cuatro o cinco horas en la que me contó su experiencia, exactamente lo que acaba de describirte.”

¿De qué trata “7 prisioneros?

La trama gira en torno a Mateus (Christian Malheiros), un chico de 18 años, que vive en condiciones muy humildes con su madre y hermanas en la remota región de Catanduva, Brasil. Él y otros tres jóvenes, que también están sumidos en la pobreza, aceptan un trabajo en la ciudad de Sao Paulo con la esperanza de trabajar para enviarles dinero a sus familias; sin embargo, las personas que los “contrataron” tienen otros planes para ellos.

Desde que llegan a su centro de labores, Mateus y sus compañeros se dan cuenta el panorama no pinta muy bien: no les entregan sus contratos, les quitan con engaños sus documentos de identidad y los someten a extensas jornadas de trabajo en un depósito de chatarra sin remuneración alguna. Para colmo, los hacen dormir hacinados en un espacio reducido y sucio.

Al darse cuenta de la situación en la que se encuentran, los cuatro jóvenes intentan fugarse; sin embargo, el señor Luca (Rodrigo Santoro), con arma de fuego en mano, les confirma eso que tanto temían: ellos son víctimas de trata, y, si intentan escaparse, sus captores lastimarán a sus familias.

Con un intento de fuga fallido, Mateus, que es el más habilidoso del grupo, le propone a Luca fijar un plazo de trabajo para saldar la supuesta deuda que él y sus compañeros tienen con su empresa. Desde aquí la trama toma otro rumbo. Luca ve potencial en Mateus y lo seduce para que entre a su círculo de confianza, mostrándole las bondades de vivir a costas de explotar a otros.

Poco a poco, la cinta va mostrando cómo el noble joven de 18 años se va convirtiendo en un villano y cómo en lugar de ayudar a sus compañeros, se vuelve su verdugo. Hasta el final de la cinta, Mateus pudo enmendarse; sin embargo, escogió pasarse al lado oscuro de la fuerza y esclavizar a otras personas. El joven se deshumaniza.

Vale la pena que le des una mirada a esta película que retrata perfectamente cómo una persona puede dejar de lado sus valores e ideales cuando se encuentra en una situación tan compleja, en la que prácticamente debe escoger entre ser cazador o presa.

¿Quiénes integran el elenco?

Christian Malheiros

Rodrigo Santoro

Vitor Julian

Lucas Oranmian

