“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, la tercera película de la saga de misterio protagonizada por Daniel Craig, se estrenará en diciembre de este año para cerrar un año cargado de estrenos para Netflix, plataforma que tiene el título en su catálogo.

Craig, el director Rian Johnson y los actores Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner participaron recientemente en el evento Tudum 2025 para dar detalles del filme.

Cada uno desmintió las declaraciones del otro, sembrando desde ya el ambiente de misterio y comedia de la película y advirtiendo que la trama será difícil de adivinar. Una de las sorpresas de la presentación fue la presencia virtual de la actriz Glenn Close, quien aseguró que estaba “a tres minutos” de llegar al evento que se está llevando a cabo en el Kia Forum de Los Ángeles por primera vez tras varias ediciones realizadas en Brasil.

Sinopsis

“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” es la tercera entrega de la celebrada saga protagonizada por el detective Benoit Blanc y creada y dirigida por Rian Johnson. En esta tercera entrega, Blanc tendrá que resolver el “caso más peligroso” al que se ha enfrentado y el título de la película está inspirado en la canción “Wake Up Dead Man”, de la banda irlandesa U2.

La primera película solamente titulada “Knives Out”, hacía referencia al tema homónimo de la banda británica Radiohead, mientras que la segunda, “Knives Out: Glass Onion”, en la de The Beatles

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son todos los talentos del filme “Knives Out 3″:

Daniel Craig (detective Benoit Blanc)

Josh O’Connor (reverendo Jud Duplenticy)

Glenn Close (Martha Delacroix)

Josh Brolin (monseñor Jefferson Wicks)

Mila Kunis (Geraldine Scott, jefa de policía)

Jeremy Renner (el Dr. Nat Sharp)

Kerry Washington (Vera Draven)

Andrew Scott (Lee Ross)

Cailee Spaeny (Simone Vivane)

Daryl McCormack (Cy Draven)

Thomas Haden Church (Samson Holt)

Fecha de estreno

“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” se estrenará el 12 de diciembre del 2025 en Netflix.