“Alice in Borderland” Temporada 3: Nuevo tráiler oficial y fecha confirmada de estreno

Netflix confirmó que la tercera temporada de “Alice in Borderland”, la serie japonesa que conquistó al público global, llegará a la plataforma el jueves 25 de septiembre de 2025. La producción retoma la historia donde quedó la segunda temporada y promete más giros inesperados, emociones intensas y nuevos desafíos que pondrán en jaque a sus protagonistas.

Tráiler oficial de “Alice in Borderland” Temporada 3

Desde su estreno en 2020, la ficción basada en el manga de Haro Aso se convirtió en un fenómeno mundial. Su mezcla de acción, supervivencia y misterio, acompañada de personajes complejos, le permitió posicionarse como la serie japonesa más vista en la historia de Netflix.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Lo que vimos en la temporada anterior

En la segunda entrega, Arisu (Kento Yamazaki) y Usagi (Tao Tsuchiya) lograron superar todos los juegos y volver al mundo real. Después de tanto sufrimiento, parecía que por fin habían encontrado la paz. Se casaron y vivieron una vida feliz, aunque con algunos recuerdos difusos de lo ocurrido en Borderland, recuerdos que aparecían en sueños y extrañas visiones.

Sin embargo, esa tranquilidad fue apenas un respiro. La aparición del investigador Ryuji (Kento Kaku), interesado en los secretos de la vida después de la muerte, marcó un nuevo comienzo. Y para añadir más misterio, Banda (Hayato Isomura) entregó a Arisu la última carta: el comodín. Este símbolo, cargado de enigmas, será la clave que abra la puerta a un destino aún más incierto.

Lo que se viene en la temporada 3

El comodín será el centro de la trama en la tercera temporada, y todo indica que su presencia llevará a los personajes a enfrentar pruebas que van más allá de lo físico. El misterio de Borderland aún no está resuelto, y Arisu tendrá que arriesgarlo todo nuevamente cuando Usagi desaparezca sin dejar rastro.

La serie promete explorar no solo la acción frenética de los juegos, sino también preguntas más profundas sobre la existencia, la memoria y el amor. La fusión entre lo emocional y lo sobrenatural marcará una evolución en la narrativa, manteniendo el sello característico de la producción: tensión, giros de guion y escenas visualmente impactantes.

Lista de personajes principales

Arisu – Kento Yamazaki

– Kento Yamazaki Usagi – Tao Tsuchiya

– Tao Tsuchiya Ryuji – Kento Kaku

– Kento Kaku Banda – Hayato Isomura

Sinopsis oficial de la temporada 3 de “Alice in Borderland”

Tras superar todos los juegos y regresar al mundo real, Arisu y Usagi intentan llevar una vida tranquila. Sin embargo, el recuerdo de Borderland persiste en sus sueños y visiones. Todo cambia cuando Usagi desaparece misteriosamente y Arisu recibe el comodín, la última carta que lo conducirá hacia un nuevo viaje lleno de incertidumbre, pruebas imposibles y revelaciones sobre el verdadero significado de Borderland.

Ficha técnica