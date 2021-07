Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Este artículo se publicó originalmente el 13 de mayo de 2021.

Al igual que “Sex and The City”, “The Bold Type” se desarrolla en la caótica y cosmopolita Nueva York, uno de los más importantes centros de la moda de todo el mundo. “The Bold Type”, una serie estrenada en 2017 por canal Freeform en Estados Unidos, emitió recientemente el capítulo final de su quinta y última temporada. Y actualmente se puede ver hasta la cuarta temporada en Netflix (y completa en Hulu, que no está disponible en América Latina), consideramos que hay más de una razón para empezar a verla.

“The Bold Type” tiene como protagonistas a tres veinteañeras: Jane Sloan (Katie Stevens), Kat Edison (Aisha Dee) y Sutton Brady-Hunter (Meghann Fahy). Ellas están empezando a consolidar sus carreras en la reconocida revista de moda “Scarlet Magazine”, importante referente de la industria de la moda para la mujer urbana, con 60 años de creación. Hasta la llegada de su actual editora, Jacqueline Carlyle, la revista ofrecía el típico contenido dirigido a la belleza de las mujeres. Con el cambio de dirección, el objetivo fue el empoderamiento de la mujer en todo sentido: estético, profesional y sexual.

Con una buena cantidad de seguidores en sus redes sociales y campañas que se vuelven virales, “Scarlet Magazine” es la revista de moda que está de moda. Sin embargo, a pesar de su línea progresista y tener una redacción dominada por mujeres, debe enfrentarse a un directorio de hombres poderosos de saco y corbata, sexismo y los prejuicios que viven las mujeres en la sociedad.

¿Qué hace diferente esta serie? Vimos la primera temporada y te dejamos 5 razones por las que creemos no te la debes perder:

1. MUCHA MODA, TENDENCIAS Y GLAMOUR

Esta serie neoyorkina está inspirada en su productora ejecutiva Joanna Coles, exeditora de la famosa revista “Cosmopolitan” y autora de “Love Rules”. Jacqueline Carlyle (Melora Hardin) es la intimidante directora de “Scarlet Magazine”. Será inevitable encontrarle un aire a Miranda Preslye (Meryl Streep) de “El diablo viste a la moda”, aunque con marcadas diferencias. Carlyle, con toda su experiencia en el mundo femenino y una personalidad imponente, se convierte en una sólida guía para aterrizar las tribulaciones o excesos de las protagonistas.

Jane, Kat, Sutton y su entorno viven, sudan y sueñan moda. Su objetivo es alcanzar por sus propios méritos un sitial importante en la revista. Es un estilo de vida por el cual, además, les pagan. El ‘outfit’ de los personajes son tomados como referencia para las combinaciones de prendas de vestir en las redes sociales como Pinterest.

Las instalaciones de su redacción tiene un gran closet con cientos de prendas y accesorios de prestigiosas marcas (pasarán frente a sus ojos artículos Dior, Gucci, Givenchy, Jason, BCBG Max Azria o Miu Miu). Este se convertirá en el espacio de encuentro en la oficina y un refugio para las chicas Scarlet.

2. PROBLEMAS DEL MUNDO LABORAL

La primera temporada comienza con Jane Sloan, una recientemente ascendida a redactora de “Scarlet Magazine”. Kat Edison es la directora de redes sociales, un cargo de mucha responsabilidad para su edad, pero ella lo maneja con mucha seguridad y con todas sus armas. Y, Sutton Brady-Hunter, asistente en busca de un mejor puesto dentro de la revista de sus sueños.

Son chicas de 25 años en promedio con muchas decisiones difíciles para sobrellevar, decisiones que marcarán el rumbo de sus carreras y la cual priorizan ante cualquier ‘affaire’. Aunque no siempre. El sexo y las relaciones amorosas están sumamente presentes, pues se gestan entre oficinas, ascensores y pasadizos, por lo que se evalúa la ética de relacionarse entre compañeros o entre jefes y subordinadas.

La serie pone sobre el tapete situaciones reales como las ventajas de los hombres en el mundo laboral, bajos salarios, las crisis personales que se llevan a la oficina, involucrarse con un jefe y poner en riesgo la carrera de ambos; y, el dilema de todo profesional cuando llega el momento de salir de la zona de confort y buscar nuevos horizontes.

3. TEMAS REALES, DIFÍCILES Y ACTUALES

No es fácil admitir nunca haber tenido un orgasmo o que la heterosexualidad de la que te jactabas está temblando ante una persona de tu mismo sexo. Esta primera temporada de “The Bold Type” enfrenta situaciones complejas como esas y con las que cualquiera se podría identificar.

El cáncer de mama y el miedo al test genético BRCA, por ejemplo, es abordado de una manera directa y es uno de los capítulos más fuertes de la temporada encarnado en una de las protagonistas. Al mismo tiempo, temas como la islamofobia y el cuestionamiento al uso del turbante en una feminista activista musulmana; cómo enfrentar una violación; el acoso en las redes sociales hacia las mujeres de parte de los hombres o el encuentro con la pornografía, son algunos de los temas desarrollados en cada uno de los 10 capítulos.

4. FEMINISMO Y AMISTAD

La dinámica de la vida cotidiana en las protagonistas, su vida sexual, la vida en la oficina, incluso su forma de vestir, está atravesado por un pensamiento feminista, así como la línea editorial de la revista. La palabra patriarcado está presente con el objetivo de deconstruirlo, obviamente dentro del discurso de la serie y enmarcado en el mundo de la moda. Desde el primer capítulo aparecen referentes del feminismo como la mención a las periodistas Joan Didion, Meghan Daum y Rachel Syme y las ambiciones de las protagonistas por la superación ante las limitaciones sociales de su género en todos los ámbitos. En los diálogos siempre se cuestiona el papel de la mujer y del hombre en la sociedad o se comentan hechos históricos para los derechos de las mujeres, como la ley que defiende en Nueva York el derecho de poder andar en ‘topples’ tanto para hombres como para mujeres, o la represión de la libertad de una mujer musulmana en Estados Unidos.

Por otro lado, la amistad entre las mujeres es la base de esta serie. Las protagonistas son compañeras que solo se tienen a ellas y se dan apoyo sin límite mientras deben enfrentar una vida nueva que se vuelve más difícil conforme van creciendo. Cada una se convierte en el refugio de la otra, se alientan, celebran y cuestionan hechos importantes en sus vidas.

El feminismo atraviesa la serie, así como la amistad entre las protagonistas. (Instagram The Bold Type)





5. NUEVA YORK

Si después de “Sex and The City” extrañabas Nueva York aquí se convierte en una presencia urbana vivencial. Central Park, el metro, los taxis amarillos, el bullicio y sus calles se vuelven personajes de la serie. Varias de sus escenas suceden entre actividades nocturnas o en el tráfico insostenible de la gran ciudad. Asimismo, la diversidad cultural es parte de la serie, propia de una ciudad cosmopolita como La Gran Manzana.

New York y todo su espíritu son parte de la serie The Bold Type (REUTERS/Jeenah Moon)

