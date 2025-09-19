“Dandadan”: Temporada 3 confirmada

Los fanáticos de “Dandadan” pueden respirar tranquilos: Science Saru ha confirmado oficialmente que la tercera temporada ya está en producción. Tras el espectacular cierre de la segunda entrega y el sorpresivo cliffhanger del beso entre Bamora y Okarun, la noticia llega como un alivio y una promesa de que lo mejor está aún por venir.

DAN DA DAN Season 3 is CONFIRMED!



Thank you to all the fans for your support, and we hope you look forward to what's in store. Stay tuned for #DANDADAN Season 3! ✨ pic.twitter.com/waCLb6e3C2 — DAN DA DAN Anime EN (@animeDANDADANen) September 18, 2025

Una producción que sigue creciendo

Science Saru, el estudio detrás de la animación, ha demostrado en dos temporadas que “Dandadan” no solo es un anime de acción sobrenatural, sino una verdadera explosión de creatividad visual. Con la confirmación de la temporada 3, los seguidores esperan que el estudio mantenga —e incluso supere— el nivel de dinamismo, humor y emociones que han convertido a la serie en una de las más comentadas del momento.

El impacto del final de la temporada 2

El último episodio dejó un impacto tremendo: una batalla entre un mecha budista y un kaiju espacial, la revelación de que este no era un monstruo cualquiera, y el inesperado beso entre Bamora y Okarun frente a los ojos de Momo. Este cierre no solo consolidó a la temporada 2 como una de las más intensas, sino que dejó abierto un nuevo arco narrativo que promete explorar los sentimientos, las relaciones y las consecuencias de aquel momento.

No hay fecha de estreno confirmada

Por ahora, no existe una fecha oficial de estreno para la temporada 3 de “Dandadan”. Lo único confirmado es que la producción ya está en marcha. Esto significa que los próximos meses podrían traer más información sobre su calendario, avances visuales y posibles teasers.

Ficha técnica – “Dandadan” Temporada 3