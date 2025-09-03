“Dandadan” Temporada 2, Capítulo 10: Hora confirmada de estreno

El jueves 4 de septiembre se estrena el capítulo 10 de la Temporada 2 de “Dandadan” exclusivamente en Netflix y Crunchyroll. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio en las plataformas? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora confirmada de estreno del capítulo 10 de la Temporada 2 de “Dandadan”

El capítulo 10 de la Temporada 2 de “Dandadan” se estrenará a estas horas en todo Latinoamérica y España:

México: 10:00 a.m. (hora central)

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Chile: 1:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Perú: 11:00 a.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Paraguay: 1:00 p:m.

Uruguay: 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Dónde ver la Temporada 2 del anime de “Dandadan”

En Netflix y en Crunchyroll

Netflix : Si ya tienes una suscripción a Netflix, podrás encontrar la serie en su catálogo. Solo tienes que buscar “Dandadan” en la barra de búsqueda y seleccionar la segunda temporada de la serie para empezar a verla.

: Si ya tienes una suscripción a Netflix, podrás encontrar la serie en su catálogo. Solo tienes que buscar “Dandadan” en la barra de búsqueda y seleccionar la segunda temporada de la serie para empezar a verla. Crunchyroll: Otra plataforma popular para ver anime es Crunchyroll. De igual manera, busca “Dandadan” en su buscador, seleccionas la Temporada 2, luego el capítulo 1 y listo, a disfrutar.

Pasos para ver la Temporada 2 de “Dandadan” en Netflix o Crunchyroll

Selecciona tu plataforma: Netflix: Si ya tienes una suscripción a Netflix, inicia sesión en tu cuenta. Si no, puedes suscribirte a uno de los planes disponibles. Crunchyroll: Al igual que con Netflix, si tienes una cuenta de Crunchyroll, inicia sesión. De lo contrario, podrás crear una nueva cuenta o suscribirte a uno de sus planes. Busca el anime: Una vez dentro de la plataforma elegida, utiliza la barra de búsqueda y escribe “Dandadan”. También puedes explorar la sección de “Nuevos lanzamientos” o “Anime” para encontrarlo fácilmente. Selecciona la temporada y el episodio: Al encontrar la serie, verás la lista de episodios disponibles. Puedes comenzar por el primero o seleccionar cualquier otro que te interese. Todo esto después de colocar “Temporada 2″ en la plataforma. Disfruta de la serie: ¡Ya estás listo para sumergirte en el mundo de “DanDaDan”! Relájate y disfruta de la emocionante historia de este anime.

Sinopsis del arco “Evil Eye” de “Dandadan” (Temporada 2)

La segunda temporada de “DanDaDan” retoma la historia exactamente donde terminó la primera, con Momo, Okarun y Jiji dirigiéndose a la casa maldita de este último. La temporada cubrirá al menos el arco de la “Casa Maldita” y el arco del “Evil Eye” (Ojo Maligno), que se centran en gran medida en Jiji.

El arco del “Evil Eye” es el quinto arco argumental en el manga de “DanDaDan”. En él, Momo, Okarun y su equipo tienen la tarea de vigilar a Jiji mientras buscan una manera de controlar el Evil Eye, una entidad maligna que reside dentro de él.

La historia se profundiza cuando el trío viaja a la casa de Jiji en un pueblo conocido por sus aguas termales. Rápidamente descubren que el misterio de la casa de Jiji está profundamente entrelazado con el de un volcán cercano que ha estado inactivo durante 200 años. La investigación de Momo y Okarun desvela lazos con la misteriosa familia Kito y un espíritu malévolo conocido como el Evil Eye, que se revela como un yokai con la aterradora habilidad de llevar a las personas al suicidio con solo mirarlas a los ojos.

La trama explora el trasfondo trágico del Evil Eye, quien fue una víctima de sacrificios humanos para apaciguar a una criatura similar a un gusano de la muerte de Mongolia llamada Tsuchinoko. Con su cadáver atrapado en un lugar de sacrificio generacional, el Evil Eye fue testigo de los sacrificios de niños inocentes, desarrollando un profundo odio hacia la humanidad. La temporada se centrará en los esfuerzos de Momo y Okarun para diluir los poderes del Evil Eye y asegurarse de que Jiji mantenga el control sobre su propio cuerpo, mientras se enfrentan a confrontaciones sobrenaturales que pondrán a prueba su valor y sus lazos.

La segunda temporada promete más acción, drama y misterio, profundizando en el desarrollo de Jiji y explorando temas como la empatía y los orígenes del mal.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Dandadan”

Ficha técnica de “Dandadan”

Título original: Dan Da Dan (ダンダダン)

Género: Acción, ciencia ficción, comedia, horror, romance, sobrenatural

Demografía: Shōnen

Autor: Yukinobu Tatsu

Estudio de animación: Science SARU

Director: Fuga Yamashiro

Guion: Hiroshi Seko

Música: Kensuke Ushio

Año: 2024

Plataformas: Netflix, Crunchyroll

Sinopsis: Momo Ayase es una chica de secundaria que cree firmemente en los fantasmas, mientras que su compañero de clase, Ken Takakura (apodado “Okarun”), es un apasionado de los extraterrestres. En una apuesta para demostrar quién tiene razón, ambos se adentran en el mundo de lo oculto y lo paranormal, desencadenando una serie de eventos sobrenaturales que desafían todo lo que creían saber.

Personajes principales

Momo Ayase : Una joven escéptica de los extraterrestres pero creyente en los fantasmas.

: Una joven escéptica de los extraterrestres pero creyente en los fantasmas. Ken Takakura (“Okarun”): Un entusiasta de los ovnis y los extraterrestres.

(“Okarun”): Un entusiasta de los ovnis y los extraterrestres. Turbo-Granny : La abuela de Momo, una médium poderosa.

: La abuela de Momo, una médium poderosa. Alien Serpo : Un extraterrestre que se hace pasar por humano.

: Un extraterrestre que se hace pasar por humano. Jiji : Un fantasma que se convierte en el compañero de Momo.

: Un fantasma que se convierte en el compañero de Momo. Aira Shiratori: Una compañera de clase de Momo y Okurun con habilidades psíquicas.

Temas principales