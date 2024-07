Gracias al niño Brian Tanner, el gracioso extraterrestre Alf encontró una familia lejos de casa. Benji Gregory fue la estrella infantil que se puso en los zapatos del más joven del elenco de “ALF”, programa de televisión emitido entre 1986 y 1990. Es triste anunciar que Gregory, de 46 años, falleció en junio, según confirmó su familia.

El sensible fallecimiento de Gregory es una sorpresa para los seguidores del programa de televisión, a pesar de que el actor haya sido menos mediático en los últimos años. Hay una hipótesis sobre la causa de muerte.

¿De qué murió Benji Gregory?

Gregory fue hallado muerto el pasado 13 de junio dentro de un vehículo en la playa de estacionamiento de un banco en Peoria, Arizona (Estados Unidos). Su hermana Rebecca Hertzberg-Pfaffinger reveló que el actor tenía problemas de depresión, un trastorno bipolar y dificultad para conciliar el sueño.

Según informó TMZ, la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa sigue investigando el caso de Benji Gregory. Se sabe que estaba en un estacionamiento, pero no se ha determinado la razón exacta de su muerte, explica el certificado de defunción.

Según la revista People, la principal hipótesis de las autoridades es que Gregory podría haber muerto debido a un golpe de calor, ya que las temperaturas en Arizona superaron los 42°C

el día anterior a su fallecimiento. El perro de Gregory, Hans, también fue encontrado muerto en el vehículo.

Jornadas largas de trabajo y bullying

Gregory era Brian Tanner en “ALF”, el programa de televisión sobre las aventuras de un extraterrestre que convivía con la familia Tanner. A pesar del éxito del programa, el actor compartió en una entrevista publicada en línea que no guardaba buenos recuerdos de esa época, debido a las largas horas de trabajo y el bullying que sufría en la escuela.

“Después de Alf, me cansé de todo, no quería seguir haciéndolo. Terminó siendo una molestia, porque trabaja muchas horas. Todos los días me levantaba a las cinco de la mañana y no volvía a casa hasta las 7 u 8 de la noche. Para mí, siendo pequeño, se volvió irritante tener que hacer eso todos los días. Por eso, dejé la actuación”, dijo Benji Gregory.

“Me había saturado, quería ser un chico normal. Había chicos que me tenían envidia y a veces me golpeaban por eso. Me quedé callado, no quería que el problema se volviera más grande de lo que ya era”, agregó.

Gregory tuvo otros trabajos como actor aquí y allá, como en la comedia “Murphy Brown” o el doblaje de la película “One Upon a Forest”, pero abandonó el mundo del espectáculo en su totalidad en 2003, cuando se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Más tarde, se graduó de la escuela para convertirse en ayudante de aerógrafo. En 2005, recibió una baja médica honorable de la Marina.

En sus últimos años, Gregory mantenía una relación ambivalente con su fama temprana. Aunque en un mensaje en Instagram pidió a los fans que dejaran de enviarle fotos para autógrafos, meses después empezó a atender las solicitudes nuevamente. Su cuenta de Instagram reflejaba su amor por su perro Hans y sus talentos artísticos en dibujo y pintura. La comunidad del entretenimiento lamenta profundamente su pérdida.