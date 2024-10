¡Ya tenemos todo el capítulo 1130 del manga de “ONE PIECE”! Luego de terminar una aventura muy curiosa en un reino extraño, los Mugiwaras consiguieron salir al romper un muro. ¿Qué fue lo que se encontraron aquí? Aquí te contamos todo lo que pasó en este episodio.

Capítulo 1130 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “El príncipe maldito”.

El peregrinaje por los Mares Dorados de Yamato, el vistazo del Oni VL 17 “Yamato está durmiendo la siesta con Tama”. En ese momento, una sombra se aproxima a ellas y una mano misteriosa agarra la espada de Yasaiie para robarla.”

El capítulo comienza en la bahía de Elbaph. Franky le dice a los gigantes que les gustaría ayudar de buscar a Luffy y los demás. Ya han hecho todo lo que podían, incluso Jinbe le pidió a los habitantes que buscasen en las aguas cercanas y no encontraron nada.

Su mejor opción ahora es confiar en sus nakamas e ir a Elbaph para esperarlos allí. Los gigantes están de acuerdo y el barco de Elbaph continúa su viaje.

Pasamos al grupo de Road. Al salir del dormitorio de Road, descubre que estaban dentro de un enorme castillo (parecido al castillo de LEGO) rodeado por bosques y montañas en una zona nevada. El castillo (que se encuentra en la cima de las montañas) tiene un larguísimo puente colgante que sube hacia el cielo y se conecta con la rama de un árbol gigantesco.

Nami está medio mareada al ver la escala de todo lo que la rodea. De repente, el grupo ve que alguien está cruzando el puente en dirección al castillo, ¡deciden esconderse para no ser vistos!

Las 2 personas se ven hacia el castillo son “Goldberg” y “Gerd”, 2 de los miembros de los “Nuevos Piratas Kyokai” de la banda pirata de gigantes capitaneada por Hajrudin. Gerd lleva posado en su brazo a “Piper”, su búho gigante.

Luffy pregunta: “¿Por qué Harjudin permite que un tipo tan raro como Gerd esté en nuestra banda?”

Goldberg: “Bueno, porque me tendría talento para la navegación.”

Gerd: “¡Lo que sí es una ‘vergüenza para Elbaph’ mayor que el propio Loki.”

Luffy quiere ir a ver cuál es el origen de ese “grito”. Sanji dice que él se quedará con el grupo y evita que Zoro acompañe a Luffy.

Luffy: “¡Le jefa Nami no se le debería permitir entrar nunca a ningún bosque!”

Luffy le pide al resto que sigan adelante sin él y salta del puente al bosque que hay abajo.

Volvemos al barco de Elbaph, allí vemos como Boa han entregado la edición matinal del Periódico Sekai Keizai. Una de las noticias deja en shock a Dorry y Brogy: se informa que los “Piratas Kyokai” están atacando la Isla Bighead.

Dorry: “¡Han desaparecido misteriosamente mientras!”

Robin: “¡100 años es un número bastante grande!”

Jimbe: “¡Piratas Kyokai han desaparecido tras su letargo de 100 años!!”

En ese mismo instante, en otra parte del reino, se despierta en Bighead, el niño de rey de Elbaph. Road tiene la mala costumbre de que el gigante pueda nadar sin usar un cinturón. Se trata del momento en que estos poderosos villanos están aterrizando en las 1.800 millones de Berries por sus cabezas.

Podremos ver sus nuevos Wanted de Dorry y Brogy, con fotos actuales tomadas en Elbaph y con una recompensa de 1.800.000.000 de Berries cada uno.

Brogy: “¿1.800 millones???”

Dorry: “¡Sí! ¡Esa no es nuestra intención regresar!!”

Tripulante de los Piratas Kyohei: “¡Los jefes tenían antes una recompensa de ‘100 millones’, ¿verdad? ¡Vaya subidón!!”

Robin: “¡La inflación ha aumentado bastante en estos 100 años de diferencia!! Pero... Es una cifra razonable para los líderes de los Guerreros de Elbaph...”

El periódico también informa de que Luffy fue el que mató a Vegapunk, y la noticia se acompaña con una gran foto de Luffy usando el Gear 5. Robin deja de leer al ver la foto, porque nota que hay una “X” sobre el brazo de Luffy en la foto del periódico.

Robin: “¿Esta marca siempre aparece en el brazo de Luffy... cuando se convierte en ‘el más libre’?”

Franky: “¿Huh? Pues no lo recuerdo. Como siempre está rebotando por todas partes, no se puede ver con claridad.”

Robin: “... Es un poco antinatural. En la foto su brazo se está moviendo, pero la marca se ve clara como el agua... Creo que ya he visto esa marca antes en alguna parte...”

Dorry: “¡De cualquier modo, es increíble pensar que ‘Sombrero de Paja’ está ahora a la altura de ‘Akagami’!!”

Brogy: “¡Y también parece que uno de nuestros jóvenes, Hajrudin, se ha convertido en uno de vuestros subordinados!!”

Karsee: “A fin de cuentas, sigue siendo un ‘hijo del rey’. Creo que era un crío muy duro. Ellos también querían venir a buscarnos, pero la razón por la que hemos venido solo los mayores, es porque hay un pequeño problema ahora mismo en Elbaph.”

Franky: “¿Un problema?”

Los gigantes explican que mientras Dorry y Brogy estaban ausentes, nació Loki (un “hijo del rey” oficial). Fue un gigante malvado al que llamaban “el príncipe maldito”.

Loki asesinó al “Rey Harald” (ハラルド), su propio padre, para reclamar una “legendaria Akuma no Mi” que había pasado de generación en generación en la familia real (no vemos al Rey Harald en este capítulo). Después de eso, Loki se comió aquella Akuma no Mi (no hay más datos sobre ella en este capítulo). Los guerreros de Elbaph lograron detener a Loki, pero recientemente ha estado a punto de liberarse, así que necesitan la fuerza de todos los guerreros de Elbaph para contenerlo. Franky está sorprendido al saber que existe alguien tan poderoso como para necesitar todo el poder de todos los Guerreros Gigantes para encerrarlo.

Volvemos a Luffy. En una página doble ABSOLUTAMENTE ÉPICA, Luffy se encuentra a un enorme gigante atado con unas cadenas inmensas en medio de la nieve. Ese gigante es “Loki”.

Loki es un gigante delgado y musculoso que tiene el pelo muy largo (con 2 trenzas en la zona del pecho) y una perilla en la barbilla. También tiene tatuajes en sus brazos (aunque no se ve muy bien qué son exactamente). Lleva ropa normal de gigante, y en la hebilla de su cinturón, hay una Jolly Roger con una corona. También lleva puesto un casco negro con 2 largos cuernos (como los del Loki del universo Marvel) y lleva un arma a la espalda (parece un hacha, pero no está claro). Finalmente vemos que los ojos de Loki están cubiertos con un vendaje...

Loki le habla a Luffy. Cuando Loki habla, su lengua sale fuera de la boca (al estilo de Doflamingo).

Loki: “¡¡Identifícate...!!”

Luffy: “¡¡Soy Luffy!! ¡¡El hombre que se convertirá en el Rey de los Piratas!!”

Loki: “¿Rey...!?”

Luffy: “¿Dónde estamos y quién eres tú?”

Loki: “¡¡¡Esto es ‘Warland’ el país de los guerreros de Elbaph!!! ¡¡¡Dedicados a la guerra en el pasado, este es el país más poderoso del mundo!!!”

En la página doble final del capítulo, por fin podemos ver la isla de Elbaph al completo tras años de espera.

Elbaph es una inmensa isla que tiene el colosal árbol “Yggdrasil” en el centro. “Yggdrasil” es tan grande, que hace que las montañas que hay a sus pies parezcan miniaturas (“Yggdrasil” es por lo menos 12 o 13 veces más alto que cualquier montaña bajo él). Vemos que hay varias cascadas que caen de las ramas del árbol hasta el mar. El árbol “Yggdrasil” tiene una capa intermedia formada por sus ramas que rodea todo el árbol. Es en esa capa donde parece que viven los gigantes, ya que vemos un majestuoso castillo junto a un pueblo. También hay varios cañones gigantes apuntando al exterior de la isla. Finalmente vemos que hay una espada inmensa que atraviesa esa capa intermedia y que se clava en el suelo de la isla.

En la última viñeta del capítulo, Loki sigue hablando con una malévola sonrisa en su cara...

Loki: “¡Y yo soy “Loki”, el “Dios Sol” que pondrá fin a este mundo!!!”

One Piece estará 2 semanas de descanso ya que Eiichiro Oda necesita hacer unas investigaciones para la obra. One Piece regresará en la Weekly Shonen Jump #50 de 2024 (a la venta el 11 de Noviembre).

Fecha confirmada del capítulo 1130 de “ONE PIECE”

El capítulo 1130 del manga de “One Piece” saldrá el día domingo 20 de octubre. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 10 del mismo mes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)