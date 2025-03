¡Ya salió el capítulo 1144 del manga de “ONE PIECE”! Luffy y sus amigos están envueltos en la batalla de Elbaph en contra de los Caballeros Divinos. ¿Conseguirán salvar a los niños? Aquí te contamos todo lo que pasó.

Capítulo 1144 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “El momento de los guerreros”.

En la portada tenemos la continuación de la historia de Yamato, donde ella y tama han derrotado a los secuases de Who’s Who liberando al carpintero Minamoto.

El capítulo comienza con Franky gritando como loco “¡Qué es eso!”, dice mientras Ripley ríe “Esto, es ciencia jaja”, mientras vemos que están parados al frente de la cabeza de un robot ancestral de tamaño demencial que está rodeado de plantas tanto por dentro como por fuera.

“¡Qué es ese edificio, rezuma ciencia por todas partes!”, dice Franky a lo que Ripley se ríe y le dice “sabía que esto te iba a encantar jaja”. Franky se pregunta por qué algo como eso ha acabado en el reino de los guerreros de Elbaph.

De adentro del robot, salen Lilith y Bonney gritando y saludando desde el edificio.

Bonney dice que es increíble por dentro y que debería ir a verlo. Franky se sorprende de que ellas estén ahí y la propia Ripley dice “Bueno, he de contarte de que este robot tiene alrededor de 3000 años”, cosa que hace que Franky se sorprenda porque no puede creer que hayan tenido tal tecnología hace tanto tiempo.

Lilith dice de que suba de una vez para poder hacer las investigaciones a ese robot y que juntos podrían ayudarse a descubrirlo pero de la nada Bonney grita con mucho terror “¡Cuidado!” y es que una nube maligna de pesadilla gigante aparece con sus rayos haciendo que Franky y Ripley se echen a correr. “¿Qué es eso? ¡No puede ser!”, gritan mientras nos vamos al bosque.

Los guerreros gigantes están luchando contra un monstruo calavera gigante que tiene una espada.

“¡No puede ser! ¡Pensé que sería solamente una leyenda! ¡Es el monstruo Dragr! Ahora nos damos cuenta de que estas leyenda siempre fueron ciertas, tenemos que honrar a nuestros antepasados y vencerlo", dicen los guerreros mientras Brook grita “¡Oigan, ese monstruo parece una versión gigante mía!“.

“Oigan sombreros de paja, ustedes son nuestros invitados, nosotros pelearemos”, dicen los gigantes pero los Mugiwaras sí quieren ayudarlos. Colón quiere ir a pelear y se lo dice a los guerreros pero estos lo empujan diciéndole de que todavía es muy pequeño y no puede entrometerse porque podría pasarle algo peor.

Nami llama a Jarul y le pide que lo lleve al lugar donde están los guardias heridos.

“¡No sé si tenga algo qué ver pero también hubo algunos intrusos en el castillo, ellos le hicieron daño a los guardias!“, dice Nami y esto sorpende a Jarul. “¿Intrusos? No hemos tenido intrusos en mucho tiempo" y los guardias lo confirman.

Jimbe dice que “si vemos un fenómeno extraño al cual no tenemos explicación, lo mejor será asumir que está siendo provocado por una akuma no mi”. Jarul le dice a los gigantes que avisen a todo el mundo que dos intrusos han entrado a Elbaph. Brook piensa y dice que por todo lo que está pasando, lo mejor es asumir que son más de dos personas.

“No perdonaré a nadie que intente raptar a unos pobres niños. ¡Vamos a luchar junto a los gigantes!“, gritan Nami y Usopp pero Jarul les prohibe nuevamente que se unan a la pelea.

Jarul se va y los Mugiwaras se quedan preguntándose cómo podrían ayudar en estos momentos.

Nami escucha algo y ve que Colón está metiendo sus cosas en un pequeño sval y le dice “oye, no creas que nadie te ve jaja, ¿vas a ir a la pelea?”, dice Nami y Colón responde “Siii, no me puedo quedar. Ustedes pueden venir conmigo pero yo soy el capitán”, a lo que Nami se ríe y dice qué lindo, está bien.

“¡Pues entonces nos vamos, vamos a vencer a los malvados y a salvar Elbaph!”, grita Colón con los Mugiwaras volando. “¡Hora de zarpar, Piratas de Colón!”.

Tras esto, nos vamos al lado del bosque donde están los caballeros divinos.

Gunko se ha puesto unos audífonos con los que empieza a escuchar música mientras suena el anuncio de los gigantes por todo Elbaph “A todo el mundo solar en Elbaph, hemos descubierto la presencia de otros humanos en la nación aparte de los sombrero de paja en el castillo Aurust. ¡Podemos determinar con claridad que son nuestros enemigos!“.

“Ve, mira a esa muchacha. Gunko y su ritual de siempre después de las comidas” dice

Sommers y Gunko responde diciendo que no lo joda porque no es un ritual, es su gusto culposo.

“Gihaha, tener algo que puedas llevar contigo no está mal. ¿Cuál era tu canción favorita?” dice Sommers y Gunko responde “NEW WORLD”, la canción del Rey del Soul, Brook!!.

Sommers se burla y le pregunta si no es feliz con el estado actual de nuestro mundo y Killingham le dice que no está bien juzgar los gustos de los demás. Gunko cierra los ojos y sigue escuchando mientras Sommers dice vean que los adultos de Elbaph siguen esforzándose.

Nos vamos a la academia Morsa en donde, a pesar de las heridas que le provocaron las espinas, Saúl intenta salvar a los niños.

“Ahora sí, con estos escudos lo intentaré. ¡No puedo dejar que sigan avanzando!”, dice Saúl mientras es animado por Chopper y Robin.

“Parece que están siguiendo la dirección que marca esta tela inmóvil pero está apuntando a las llamas. ¡Los están llevando a morir! ¡Los detendré pase lo que pase!" grita.

La primera niña activa las espina y cuando está cerca de Saúl, consigue frenarla con el escudo pero los demás niños que también activaron las espinas siguen avanzando y se chocan, clavándose uno con otro las espinas y gritando de extremo dolor.

“¡Ahhh me duele, por qué me hacen esto, si yo los amo, por qué me hacen daño, qué les hice!“, gritan los niños mientras Saúl mira desesperado.

“Maldita sea, qué podemos hacer para que no se choquen entre sí y no les hagan daño”, dice Saúl, a lo que Robin dice que tendría que haber una manera de separarlos para que así no les pase eso, a lo que Saúl opta por agarrar una cuerda, y lanzarlo a la última niña para así irlos separando. Este lo hace y consigue amarrar a la niña que sigue dormida y parece no habre sufrido daño cuando de la nada, el monstruo pesadilla de Fenrir aparece por atrás para atacar a Saúl.

“¡Qué haces aquí, qué es esto!”, grita Saúl desesperado. “¡No evitarás que los frene!“, dice Saúl mientras nos vamos a la aldea principal y la academia morsa.

Tras un esfuerzo inconmensurable, los gigantes han conseguido vencer al mítico monstruo Dragr pero cuando pensaban que tenían todo controlado, un dragón de pesadilla gigante hace su aparición y ataca con fuego a los gigantes que salen volando ensangrentados.

“Voces se escuchan en el fondo. “¿Estás listo? ¡Claro que sí!“, levantándose un hacha y una espada con el grito de HAKKOKUUUUUUUU”, Dorry y Brogy han llegado y con su ataque han hecho un hueco gigante en el dragón, venciendo al monstuo de barba y sombrero con la llegada épica del barco Gran Eirik.

“¡Este es el barco Gran Eirik ahora en su edición Sval, espérenos monstruos de la isla que ahora vamos a por ustedes, somos los piratas kyohei!" mientras se escucha un grito “Jajaja no sé cómo están sobrios para hacer el Hakkoku”. Los gigantes del bosque se sorprenden y alegran. “¡Perdónennos por llegar tarde, ha sido un desperdicio pero vomitamos todo el alcohol. Nosotros nos encargaremos de los monstruos, ustedes rescaten a los niños", dicen Dorry y Brogy afirmando que han llegado con una sorpresa que deja alucinando a todos en Elbaph.

Con un hacha en la mano y una botella de sake en la otra mano, “Muajajaja, bueno, ha llegado el momento de pelear”, ha llegado a la batalla, Scopper Gaban.

Finalizando así el capítulo 1144 de “ONE PIECE” con las palabras del editor “en tiempos

desesperados, el brazo izquierdo del rey de los piratas aparece".

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1144 de “ONE PIECE”

El capítulo 1144 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 30 de marzo. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”