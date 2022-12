La sexta entrega de “Scream” llega al cine, así lo reveló el primer tráiler de la popular saga de terror. ¿La fecha elegida? El 10 de marzo de 2023.

Según este primer avance, el cuarteto sobreviviente de Ghostface, integrado por —Sam (Melissa Barrera) , Mindy (Jasmin Savoy Brown) Chad (Mason Gooding) y Tara (Jenna Ortega) están en un tren subterráneo en Nueva York, cuando de pronto el asesino de la máscara los encuentra.

“Todos han venido a Nueva York para ir a la escuela”, le explicó a EW el director de Scream VI, Tyler Gillett. “Una de las cosas que más nos emocionó fue traer la historia y llevar este ícono del slasher a una nueva ubicación. Creo que, en general, para los escritores Guy [Busick] y Jamie [Vanderbilt] también, esto fue una gran experiencia. oportunidad divertida de explorar cómo se sentiría llevar el mundo de Scream a ese entorno. El teaser es un buen ejemplo de cómo nos estamos divirtiendo con eso a lo largo de la película. Esa es una de las muchas secuencias en la película que usa el ciudad realmente en su beneficio y de maneras sorprendentes y emocionantes”, relató.

Otros que vuelven

Para esta sexta entrega veremos, además de los mencionados líneas arriba, a la veterana de “Scream”, Courteney Cox junto a la estrella de “Scream 4″, Hayden Panettiere y Kirby Reed.

Entre los recién llegados están Samara Weaving, Dermot Mulroney, Tony Revolori, Josh Segarra y más.

“Ella fue maravillosa. Fue realmente grandiosa”, dijo Gillett sobre Panettiere. “Fue divertido tenerla cerca para contarnos sobre Scream 4. Tenía muchas historias geniales que podía compartir. Es esa familia Scream ; continúa creciendo para nosotros”, agregó.

La gran ausente

Neve Campbell, quien interpretó a la estrella de la franquicia Sidney Prescott no será parte de esta sexta entrega cinematográfica. La actriz reveló en junio de 2022 que no estaba contenta con la oferta económica que le ofrecían para " Scream 6 " y se negó a aparecer.

“No sentí que lo que me ofrecían equivaliera al valor que aporto a esta franquicia, y he aportado a esta franquicia durante 25 años”, dijo Campbell en un comunicado. “Y como mujer en este negocio, creo que es muy importante para nosotras ser valoradas y luchar para ser valoradas”.

Sobre la ausencia de Campbell, el director dijo: “Amamos a Neve y somos grandes admiradores de Sidney Prescott pero sentí que había una oportunidad de profundizar realmente en esta nueva generación de personajes, y creo que la gente se sorprenderá y complacerá mucho con la forma en que esta película lo hace con éxito. Esta película ha estado en nuestras vidas durante bastante tiempo, pero creo que todavía estamos constantemente sorprendidos por lo rica, interesante y profunda que es la relación entre los cuatro en esta película”.

Los orígenes de la franquicia “Scream” se remontan a 1996 con el estreno de la primera película, y la serie slasher ha continuado produciendo secuelas desde entonces. Las primeras cuatro películas de la franquicia fueron dirigidas por Wes Craven, pero la quinta entrega del año pasado estuvo a cargo de los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, quienes regresaron para la sexta película.

Los guionistas James Vanderbilt y Guy Busick, quienes escribieron “Scream” de 2022, también regresaron para la última película.

DATO “Scream 6” se estrena en los cines el 10 de marzo de 2023.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM