Los fanáticos del Spider-Verse tienen motivos para celebrar. Amazon Prime Video estrenará “Spider-Noir”, una serie de televisión live-action que traerá de regreso a Nicolas Cage en el icónico papel del detective arácnido que ya interpretó en la aclamada película animada “Spider-Man: Into the Spider-Verse”. El anuncio oficial llegó acompañado de un primer y enigmático teaser tráiler que, aunque breve, ha logrado encender las expectativas de los seguidores.

Teaser tráiler de “Spider-Noir”

El regreso de un favorito de los fans

La versión de Spider-Man Noir interpretada por Cage se robó el corazón de muchos en “Spider-Man: Into the Spider-Verse” con su tono sombrío, su humor seco y su particular forma de ver el mundo en blanco y negro, salpicada ocasionalmente por el color de un cubo de Rubik. Ahora, este personaje tendrá la oportunidad de brillar en solitario en una producción que promete explorar a fondo su universo ambientado en la Nueva York de los años 30.

Según los primeros detalles revelados, la serie nos presentará a un investigador privado envejecido y con mala suerte en la década de 1930 en Nueva York. Este se verá obligado a lidiar con su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad. Aunque el teaser tráiler no muestra imágenes de la serie en sí, sí establece el tono oscuro y detectivesco que se puede esperar, con la inconfundible voz de Cage narrando y confirmando su participación.

Detalles de la producción y estreno

“Spider-Noir” se estrenará globalmente en Prime Video en una fecha aún por confirmar durante el año 2026. El proyecto cuenta con un equipo creativo de primer nivel. Oren Uziel, conocido por su trabajo en “Mortal Kombat” y “The Lost City”, y Steve Lightfoot, showrunner de “The Punisher” de Marvel, actuarán como co-showrunners y productores ejecutivos. Uziel desarrolló la serie junto a Phil Lord y Christopher Miller, las mentes maestras detrás de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y su secuela, quienes también fungirán como productores ejecutivos a través de su compañía Lord Miller. A ellos se suma Amy Pascal, productora de larga data de las películas de Spider-Man.

El director del primer episodio será Harry Bradbeer, ganador del Emmy por su trabajo en “Fleabag” y “Killing Eve”, lo que augura un inicio potente y con un estilo visual distintivo.

Phil Lord y Christopher Miller expresaron su entusiasmo por el proyecto: “Expandir el universo Marvel con ‘Noir’ es una oportunidad única y especial, y nos sentimos honrados de llevar esta serie a 1 los clientes de Prime Video". Por su parte, Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon MGM Studios, destacó la elección de Nicolas Cage: “Nicolas Cage es un actor increíble con un rango incomparable, y tenerlo de vuelta como este icónico personaje solo podía suceder en Prime Video”.

La confirmación de esta serie expande aún más el universo de personajes de Marvel que Sony Pictures Television está desarrollando para Prime Video, sumándose a otros proyectos como “Silk: Spider Society”. La apuesta por un tono más adulto y detectivesco, alejado quizás de las narrativas más convencionales de superhéroes, promete ofrecer una propuesta fresca y atractiva para los suscriptores de la plataforma. Los seguidores esperan con ansias más detalles sobre la trama, el resto del elenco y, por supuesto, un vistazo más completo a Nicolas Cage encarnando nuevamente al enigmático Spider-Man Noir.

Ficha Técnica

Título: Spider-Noir

Spider-Noir Plataforma de Estreno: Prime Video

Prime Video Año de Estreno: 2026

2026 Formato: Serie Live-Action

Serie Live-Action Protagonista: Nicolas Cage (como Spider-Man Noir)

Nicolas Cage (como Spider-Man Noir) Co-Showrunners y Productores Ejecutivos: Oren Uziel, Steve Lightfoot

Oren Uziel, Steve Lightfoot Productores Ejecutivos: Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal

Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal Director del Primer Episodio: Harry Bradbeer

Harry Bradbeer Basado en: El personaje de Marvel Comics

El personaje de Marvel Comics Género: Superhéroes, Drama, Cine Negro, Detectives

Superhéroes, Drama, Cine Negro, Detectives Ambientación: Nueva York, década de 1930