La actriz Sadie Sink, reconocida por su papel como Max Mayfield en la exitosa serie “Stranger Things”, ha sido confirmada para unirse al elenco de “Spider-Man 4”, la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) protagonizada por Tom Holland.

Aunque los detalles sobre su personaje se mantienen en secreto, las especulaciones de los fanáticos apuntan a dos posibles roles: Mary Jane Watson o Jean Grey, la poderosa mutante de los X-Men.

¿Sadie Sink como Mary Jane Watson?

La noticia de la incorporación de Sink al elenco de “Spider-Man 4” ha generado una ola de teorías y debates entre los seguidores del UCM. Una de las especulaciones más destacadas es que podría interpretar a Mary Jane Watson, el icónico interés romántico de Peter Parker en los cómics.

Esta teoría se basa en la característica cabellera pelirroja de Sink, que coincide con la descripción clásica de Mary Jane en las historietas. Sin embargo, esta posibilidad plantea interrogantes, ya que en las películas actuales, el personaje de MJ es interpretado por Zendaya, cuya versión de MJ, Michelle Jones-Watson, difiere del personaje original en nombre y caracterización.

¿O Jean Grey, la mutante de los X-Men?

Otra teoría que ha cobrado fuerza es que Sink podría dar vida a Jean Grey, una de las mutantes más emblemáticas y poderosas del universo X-Men. Esta especulación surge en medio de rumores sobre la introducción de los X-Men al UCM, especialmente después de que Marvel recuperara los derechos cinematográficos de estos personajes.

Además, informes anteriores habían señalado a Sink como una de las favoritas para interpretar a Jean Grey en futuros proyectos de Marvel. La posibilidad de que Sink interprete a Jean Grey en “Spider-Man 4” también ha llevado a especulaciones sobre cómo se integrarán los mutantes en el UCM.

Algunos fanáticos sugieren que la película podría servir como una plataforma para introducir a los X-Men, utilizando la popularidad de Spider-Man para facilitar esta transición. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmaciones oficiales al respecto.

¿Cuándo se estrena “Spider-Man 4”?

La dirección de “Spider-Man 4” estará a cargo de Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”. Se espera que la producción comience a finales de 2025, una vez que Tom Holland concluya su participación en “The Odyssey”, la próxima película de Christopher Nolan.

El estreno de “Spider-Man 4” está programado para el 31 de julio de 2026.

Sadie Sink expande su carrera en Hollywood

La incorporación de Sink al elenco de “Spider-Man 4” no solo amplía su creciente carrera en Hollywood, sino que también añade un elemento de intriga sobre la dirección que tomará la narrativa del UCM en esta fase.

Con la conclusión de “Stranger Things” tras su quinta temporada, Sink ha estado explorando diversos proyectos, incluyendo su participación en el cortometraje musical “All Too Well: The Short Film” de Taylor Swift y su papel en la película “O’Dessa”.

¿Qué papel tendrá Sadie Sink en el UCM?

Mientras los fanáticos esperan más detalles sobre el personaje que interpretará Sink, la expectativa en torno a “Spider-Man 4” continúa en aumento. La película no solo promete expandir el universo de Spider-Man, sino que también podría ser clave en la introducción de nuevos personajes y tramas dentro del UCM.

La posibilidad de que Sink interprete a Jean Grey sugiere que Marvel podría estar preparando el terreno para la tan esperada llegada de los X-Men al universo cinematográfico. Por otro lado, si su papel es el de Mary Jane Watson, esto podría indicar un nuevo rumbo en la vida personal de Peter Parker, especialmente después de los eventos de “Spider-Man: No Way Home”.

En conclusión, la participación de Sadie Sink en “Spider-Man 4” añade una capa adicional de emoción y especulación sobre el futuro del UCM. Ya sea como Mary Jane Watson o Jean Grey, su incorporación al elenco seguramente enriquecerá la narrativa y ofrecerá nuevas dinámicas en la historia de Peter Parker.

Los fanáticos deberán esperar futuras actualizaciones para conocer más detalles sobre el papel de Sink y cómo encajará en el vasto universo de Marvel.