Tras una larga espera y múltiples retrasos, Sony Pictures Animation finalmente ha confirmado en la CinemaCon 2025 la fecha de estreno de “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”. La esperada continuación de la saga animada de Miles Morales llegará a los cines el 4 de junio de 2027.

El desenlace de la trilogía del Spider-Verso

“Beyond the Spider-Verse” será la tercera y última entrega de la aclamada trilogía iniciada con “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018) y continuada con “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (2023). La segunda película dejó a los fans en suspenso con un final impactante, por lo que esta nueva entrega promete cerrar la historia de Miles Morales con un desenlace épico.

Razones del retraso

Originalmente, “Beyond the Spider-Verse” estaba programada para estrenarse en 2024, pero los desafíos en la producción, sumados a la ambiciosa animación de la película, obligaron a Sony a replantear su calendario. El equipo creativo, liderado por Phil Lord y Christopher Miller, ha enfatizado que quieren asegurarse de que la calidad de la película esté a la altura de las expectativas del público.

¿Qué esperar de “Beyond the Spider-Verse”?

Si bien los detalles de la trama se mantienen en secreto, la historia retomará los eventos de “Across the Spider-Verse”, donde Miles Morales se enfrenta a una versión alternativa de sí mismo y lucha por regresar a su universo mientras Gwen Stacy reúne un equipo de Spideys para ayudarlo. Se espera que esta entrega expanda aún más el concepto del multiverso y traiga de regreso a personajes icónicos, además de algunas sorpresas.

El equipo detrás de la película

“Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” contará con la dirección de Bob Persichetti y Justin K. Thompson, quienes estarán a cargo de llevar a la pantalla grande el cierre de la trilogía. Su experiencia en animación y el trabajo previo en la saga aseguran un proyecto ambicioso y visualmente impactante.

Un estreno clave para Sony y Marvel

El anuncio de la fecha de estreno en la CinemaCon 2025 ha generado gran expectativa entre los fanáticos. “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” no solo busca consolidarse como un cierre épico de la saga, sino que también podría marcar un hito en la animación y en el legado de Spider-Man en el cine.

Con más de dos años de espera por delante, los seguidores del Spider-Verso pueden estar seguros de que la espera valdrá la pena. El 4 de junio de 2027 será una fecha clave para el regreso de Miles Morales y su increíble viaje a través del multiverso.