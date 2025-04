El futuro de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ya tiene un rumbo definido. Durante el panel de Sony en CinemaCon 2025, se anunció que la cuarta película protagonizada por Tom Holland llevará por título “Spider-Man: Brand New Day”. La cinta tiene programado su estreno para el 31 de julio de 2026 y promete una historia innovadora para el personaje.

Tom Holland emocionado por el regreso de Spider-Man

Tras el anuncio oficial del título, Tom Holland compartió su entusiasmo por volver a encarnar a Peter Parker en esta nueva etapa del superhéroe:

“No puedo creer que voy a pasar los próximos días explorando esta historia, este personaje, cómo crear e inventar una historia emocionante de una manera que no hemos visto antes”.

Holland ha interpretado al icónico héroe arácnido desde “Spider-Man: Homecoming” (2017) y ha consolidado su papel a través de las secuelas “Spider-Man: Far From Home” (2019) y “Spider-Man: No Way Home” (2021), la última de ellas convirtiéndose en un fenómeno global gracias al regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Destin Daniel Cretton dirigirá la nueva entrega

Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación de que Destin Daniel Cretton, director de “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” (2021), estará al frente de “Spider-Man: Brand New Day”. Cretton ha trabajado previamente con Marvel Studios y se ha posicionado como uno de los cineastas clave en la expansión del UCM.

Este será un cambio significativo con respecto a la trilogía anterior dirigida por Jon Watts, quien logró un balance entre el humor juvenil y la acción de superhéroes. Ahora, con Cretton al mando, se espera un enfoque fresco y una nueva perspectiva para Peter Parker.

Inspiración en los cómics de Spider-Man

El título “Brand New Day” proviene de una historia de los cómics de Spider-Man publicada en 2008. En esa saga, Peter Parker enfrenta una serie de cambios drásticos en su vida después de que el mundo olvida su identidad secreta. Este reinicio narrativo permitió a los escritores reinventar al personaje y darle un nuevo rumbo en sus aventuras.

Aunque aún no se han revelado detalles exactos de la trama, se sabe que la película tomará inspiración en el cómic “Peter Parker: The Spectacular Spider-Man - Most Wanted”, lo que sugiere que la historia podría involucrar a Spider-Man en una persecución intensa mientras es considerado un fugitivo.

Ficha técnica de “Spider-Man: Brand New Day”

Título: “Spider-Man: Brand New Day”

“Spider-Man: Brand New Day” Fecha de estreno: 31 de julio de 2026

31 de julio de 2026 Dirección: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Protagonistas: Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man, Sadie Sink.

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man, Sadie Sink. Basada en: “Peter Parker: The Spectacular Spider-Man - Most Wanted” y la saga “Brand New Day” (2008)

Con esta nueva entrega, el Hombre Araña continuará su legado en el UCM, y los fans esperan con ansias más detalles sobre la historia, el elenco y las conexiones con el resto del universo cinematográfico de Marvel.