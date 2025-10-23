Latin Billboard 2025: lista completa de nominados de la gala de esta noche

La noche de los Latin Billboard ha llegado. Este jueves 23 de octubre se realizará la gala en Miami, Florida, y el cantante puertorriqueño Bad Bunny parte como favorito con un récord histórico de 27 nominaciones, seguido del grupo de regional mexicano Fuerza Regida, con 15, y por el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 14.

Entre tanto, la artista colombiana Karol G es la mujer que cuenta con más nominaciones, en total 10, entre ellas la de Global 200 Artista latino del año, Hot Latin Songs Artista del Año Femenina y Álbum top latin rhythm del Año por ‘Tropicoqueta’.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

El mismo número de menciones tiene la ‘promesa’ del regional mexicano Tito Double P entre las que destacan la de Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Top Latin Álbum del Año por ‘Incómodo’, un proyecto que también compite en la categoría Álbum Top Regional Mexicano del Año.

A Tito Double P le sigue su primo, el también mexicano Peso Pluma, que con 9 nominaciones competirá por premios como el de Artista del Año y el de Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino.

Lista completa de nominados

Estos galardones se determinan exclusivamente por el desempeño en las listas semanales de Billboard, siendo el reflejo más auténtico del impacto y éxito de un artista, declararon Billboard y la cadena televisiva Telemundo en un comunicado.

Artista del Año / Artist of the Year:

• Bad Bunny

• Fuerza Regida

• Peso Pluma

• Rauw Alejandro

• Tito Double

Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New:

• Aleman

• Clave Especial

• FloyyMenor

• Kapo

• Netón Vega

Gira del Año / Tour of the Year:

• Aventura

• Chayanne

• Luis Miguel

• Rauw Alejandro

• Shakira

Artista Crossover del Año / Crossover Artist of the Year:

• Ayra Starr

• benny blanco

• Bruno Mars

• ROSE

• Rvssian

• Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año / Global 200 Latin Artist of the Year:

• Bad Bunny

• Fuerza Regida

• Karol G

• Netón Vega

• Tito Double P

Global 200 Canción Latina del Año / Global 200 Latin Song of the Year:

• Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

• Bad Bunny, “DTMF”

• Bad Bunny, “Nuevayol”

• Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

• Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda

“Hot Latin Song” Canción del Año / Hot Latin Song of the Year:

• Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

• Bad Bunny, “DTMF”

• Bad Bunny, “EOO”

• Bad Bunny, “Nuevayol”

• Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Colaboración Vocal del Año / Hot Latin Song of the Year, Vocal Event:

• Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

• Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

• Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

• Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

• Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino / Male Artist of the Year:

• Bad Bunny

• Netón Vega

• Peso Pluma

• Rauw Alejandro

• Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina / Female Artist of the Year:

• Karol G

• Selena Gomez

• Shakira

• Yailin La Más Viral

• Young Miko

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo / Duo or Group of the Year:

• Clave Especial

• Fuerza Regida

• Grupo Frontera

• Julión Álvarez y Su Norteño Banda

• The Marias

Canción del Año, Latin Airplay / Latin Airplay Song of the Year:

• Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

• Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

• Natti Natasha, “Desde Hoy”

• Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

• Shakira, “Soltera”

Canción del Año, Ventas / Sales Song of the Year:

• Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

• Bad Bunny, “DTMF”

• Bad Bunny, “Nuevayol”

• Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

• Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Canción del Año, Streaming / Streaming Song of the Year:

• Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

• Bad Bunny, “DTMF”

• Bad Bunny, “Nuevayol”

• Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

• Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Top Latin Album” del Año / Top Latin Album of the Year:

• Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

• Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

• Peso Pluma, Éxodo

• Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

• Tito Double P, Incómodo

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino / Male Artist of the Year:

• Bad Bunny

• Junior H

• Peso Pluma

• Rauw Alejandro

• Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina / Female Artist of the Year:

• Becky G

• Cazzu

• Kali Uchis

• Karol G

• Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo / Duo or Group of the Year:

• Aventura

• Clave Especial

• Fuerza Regida

• Grupo Frontera

• Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Artista “Latin Pop” del Año, Solista / Solo Artist:

• Danny Ocean

• Enrique Iglesias

• Kali Uchis

• Luis Fonsi

• Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo / Duo or Group:

• Ha*Ash

• Jesse & Joy

• Maná

• Morat

• Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año / Latin Pop Song of the Year:

• Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”

• Maluma, “Cosas Pendientes”

• Rauw Alejandro, “Carita Linda”

• Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”

• Shakira, “Soltera”

Álbum “Top Latin Pop” del Año / Top Latin Pop Album of the Year:

• Cazzu, Latinaje

• Danny Ocean, Babylon Club

• Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

• Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

• Quevedo, Buenas Noches

Artista Tropical del Año, Solista / Solo Artist:

• Elvis Crespo

• Jerry Rivera

• Marc Anthony

• Prince Royce

• Romeo Santos

Canción Tropical del Año / Tropical Song of the Year:

• Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

• Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”

• Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

• Rauw Alejandro, “Tú Con Él”

• Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Álbum Top Tropical del Año / Top Tropical Album of the Year:

• Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

• Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

• Natti Natasha, En Amargue

• Prince Royce, Eterno

• Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

Artista Regional Mexicano del Año, Solista / Solo Artist:

• Ivan Cornejo

• Junior H

• Netón Vega

• Peso Pluma

• Tito Double P

Canción Regional Mexicana del Año / Regional Mexican Song of the Year:

• Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

• Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”

• Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

• Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”

• Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

Álbum Top Regional Mexicano del Año / Top Regional Mexican Album of the Year:

• Fuerza Regida, 111XPANTÍA

• Ivan Cornejo, Mirada

• Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

• Peso Pluma, Éxodo

• Tito Double P, Incómodo

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista / Solo Artist:

• Bad Bunny

• Feid

• Kapo

• Karol G

• Rauw Alejandro

Canción “Latin Rhythm” del Año / Latin Rhythm Song of the Year:

• Bad Bunny, “DTMF”

• Bad Bunny, “EOO”

• Bad Bunny, “Nuevayol”

• Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

• Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Álbum “Top Latin Rhythm” del Año / Top Latin Rhythm Album of the Year:

• Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

• FloyyMenor, El Comienzo

• Karol G, Tropicoqueta

• Omar Courtz, Primera Musa

• Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Compositor del Año / Songwriter of the Year:

• Armenta

• Bad Bunny

• Jorsshh

• Netón Vega

• Roberto “La Paciencia”

Productor del Año / Producer of the Year:

• Ernesto “Neto” Fernández

• JOP

• MAG

• Roberto “La Paciencia”

• Tito Double P

¿Dónde y cuándo?

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se podrán ver el jueves 23 de octubre por Telemundo y en streaming a través de Peacock y Universo, la app de Telemundo y Telemundo Internacional para América Latina y el Caribe.