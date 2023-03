Al aire desde 1971 hasta 1995, “El Chavo del 8″ abordó a lo largo de sus más de dos décadas de éxito en la televisión, una serie de temáticas que, de la mano del ingenio de su creador Roberto Gómez Bolaños, describían la realidad actual con los toques de humor harto conocidos del popular ‘Chespirito’.

Uno de estos temas fue el “Día Internacional de la Mujer”, declarado en 1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que se conmemora cada 8 de marzo.

Fue precisamente en 1975 en que “El Chavo del 8″ emite el capítulo” llamado “El Año Internacional de la Mujer”, un tema novedoso por entonces y el cual fue representado por La Chilindrina desde su particular punto de vista.

El capítulo comienza con el Chavo y Quico intentando jugar beisbol en la vecindad en compañía de una Chilindrina que intenta ser parte del juego pero es hecha a un lado “por ser mujer”.

“Las mujeres no juegan beisbol”, le dice al pecoso personaje su amigo el Chavo, a lo que ella responde: “¡Cómo! ¿Qué no han oído de la liberación femenina? De ahora en adelante, las mujeres no tenemos que pedirle permiso a los hombres para cometer las barbaridades que cometíamos cuando no nos daban permiso”.

Antes esta noticia: Quico le pregunta qué significa lo que ha dicho y la hija de Don Ramón, muy segura de sí misma le responde que: “Desde ahora las mujeres saldrán a trabajar y los hombres tendrán a los niños”.

Minutos después, un malentendido entre Don Ramón y Doña Florinda, saca a relucir el tema nuevamente. “¡Sígale!”, le dice la mamá de Quico al papá de la Chilindrina, por un golpe desafortunado que le da este a ella.

“¡Con que golpeando a una mujer indefensa! ¡Y en pleno Año Internacional de la Mujer!”.

Golpeado como tantas veces, y con la Chilindrina ya en escena, Don Ramón le dice a su hija que se imagina lo que piensa y que seguramente le da mucho coraje cómo no le devuelve los golpes a Doña Florinda pero la pecosa niña lo sorprende con su respuesta:

“Estoy de su parte, lo siento papi, estamos en el Año Internacional de la Mujer”. En la misma escena, Don Ramón se muestra sorprendido por la reacción de su hija y le dice que “algo leyó sobre el tema: que se habían juntado (las mujeres) para hacer un aquelarre (reunión nocturna de brujas y brujos) pero luego se rectifica y le dice que eso no le da pie para que esté de parte de Doña Florinda.

Enojado por la situación, Don Ramón le dice a la Chilindrina que “la mujer es lo más estorboso del mundo, además de usar otros adjetivos como chismosa, abusiva...” pero luego cambia de opinión cuando ve aparecer en la vecindad a su vecina Gloria. “la mujer es sublime”, afirma ahora.

Encandilado por Gloria, Don Ramón no sabe cómo satisfacer las necesidades de su nueva “amiga” pero sin gran éxito. Más adelante, decidido a pasar una tarde con ella y con un pastel que le ha regalado la ‘Bruja del 71′, le da una serie de indicaciones a la Chilindrina y al Chavo: Que si viene Gloria, que la haga pasar cuando toque a su puerta, que si es Doña Clotilde la que toca a su puerta, le den un pastelazo y que si quien llega es Doña Florinda le digan que se murió.

Como era de esperarse, las indicaciones salen mal y quien perdió una vez más fue el pobre de Don Ramón.

Puedes ver el capítulo completo en el siguiente LINK.

El origen del Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo de 1975, la ONU proclamó el Día Internacional de la Mujer por primera vez, pero su conmemoración se remonta a una tragedia ocurrida a principios del siglo XX en Estados Unidos.

Más que un motivo para celebrar, la declaratoria del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer nació de un trágico suceso. En esa fecha del año 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, después de haberse declarado en huelga laboral.

No pedían más que una jornada laboral de diez horas, devengar un salario igual al de los hombres y mejorar sus condiciones laborales. Pero su protesta chocó con la orden del dueño de cerrar las puertas del establecimiento para convencerlas de desistir de su huelga. Allí murieron.

Cartel del Día de la Mujer se diseñó en Londres. Foto: Womens Liberation Workshop in London

Dos años después de la tragedia, en 1910, tuvo lugar la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca, y se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a aquellas caídas en la huelga de 1908.

Tuvieron que transcurrir 65 años para que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designara oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, como una reivindicación histórica a la lucha sindical de las 129 huelguistas.

