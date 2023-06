“Hasta la vista, baby” o “Volveré”, son frases muy recordadas del recordado personaje T-800 de la saga de ‘Terminator’. Sin embargo, todo pudo haber sido diferente si Arnold Schwarzenegger hubiese logrado su objetivo de cambiar alguna de ellas.

En el documental estrenado en la plataforma de Netflix llamado ‘Arnold’, James Cameron y el protagonista de esa producción contaron que tuvieron una acalorada riña durante la grabación de la película de 1984 en la escena de la comisaría.

¿Qué contó James Cameron?

El famoso director de famosas películas como ‘Avatar’, ‘Titanic’ y ‘Terminator’, confesó que durante el rodaje de esta última, en la escena de la comisaría donde T-800 pregunta sobre Sara Conor.

“La frase es: ‘Volveré’ (I’ll be back, en inglés. No estaba pensada para ser un gran momento en absoluto. Literalmente, se suponía que era como decir ‘No hay problema, volveré’. Por alguna razón, Arnold no dijo ‘Volveré’. Yo le dije: ‘Bueno, simplemente dije ‘Volveré’. Hazlo simple’”, relató el conocido director.

James Cameron ha dirigido películas como “Alita”, “Titanic”, “Avatar” y “Terminator” (Fotos: AFP)

¿Qué le respondió Arnold Schwarzenegger?

Schwarzenegger pensó que “I’ll be back” sonaba gracioso y propuso decir “I will be back”, que según su perspectiva sonaría como un robot o máquina. Ese fue el motivo por el que decidió decirlo de esa manera.

Pero Cameron, conocido por tener un fuerte carácter durante su trabajo como director, le contestó algo enojado. “Me dijo, ‘¿Eres el guionista? Yo le dije, ‘No’, y él dijo, ‘Bien, no me digas como car*jos tengo que escribir”, fueron las palabras de Schwarzenegger.

"The Terminator" (conocida en algunos países de Hispanoamérica como El Exterminador), se estrenó en 1984 y fue dirigida por James Cameron. (Foto: Twitter)

Arnold continuó relatando lo hizo como Cameron quería y al final si tenía la razón, pues la frase se volvió una de las más recordadas del séptimo arte. El director de ‘Terminator’ no esperaba que la cinta tuviera mucho éxito y sobre todo esas frases.

“El éxito en taquilla no significa necesariamente que a los críticos les guste, así que la revista Time la eligiese como una de las 10 mejores películas fue algo inaudito. Incluso sorprendió a James Cameron. De repente, estaba en racha”, contó el actor emocionado al recordar.