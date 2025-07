En estas Fiestas Patrias, el orgullo peruano también se enciende desde la pantalla. Y es que hay talentos nacionales que brillan en las principales plataformas de streaming del mundo.

Actrices y actores con sangre rojiblanca protagonizan historias que cruzan fronteras y conquistan públicos de todas partes. Desde Hollywood hasta series latinas, estos diez nombres nos recuerdan que el talento peruano también puede dar que hablar.

Salvador del Solar

Actor, director, abogado y exministro: Salvador del Solar lo ha hecho casi todo. Aunque muchos lo recuerdan por su protagónico en la icónica “Pantaleón y las visitadoras”, su carrera va mucho más allá. Con una presencia elegante y un estilo actoral sobrio, ha logrado destacar tanto en el cine como en la televisión latinoamericana. Además, ha dirigido cintas premiadas y sigue siendo una de las figuras más respetadas del medio.

En Netflix puedes verlo en la comedia argentina “No me rompan”, en la serie colombiana “Delirio” que adapta la novela de Laura Restrepo y como parte del elenco de “Soltera codiciada”, una de las comedias románticas peruanas más populares. También tiene un rol importante en “Cien años de soledad”, la ambiciosa serie basada en el clásico de Gabriel García Márquez.

Isabela Merced

Nació en Estados Unidos, pero siempre ha dicho con orgullo que tiene sangre peruana. Isabela Merced es una de las actrices jóvenes más prometedoras de Hollywood. Cantante, actriz y con un carisma arrollador, ha pasado de protagonizar películas familiares a actuar en grandes producciones de acción y ciencia ficción. Su versatilidad y energía la han convertido en un nombre cada vez más presente en la industria.

Si quieres seguirle la pista, puedes verla en Netflix en “Sweet Girl”. En Max aparece en “Mil veces hasta siempre”, “Madame Web”, “El padre de la novia” y en la aclamada serie “The Last of Us”. En Disney+ forma parte del elenco de “Alien: Romulus” y en Paramount+ protagoniza cintas como “Transformers: The Last Knight”, “Dora y la ciudad perdida” e “Instant Family”. ¡Hay Isabela para rato!

Francisca Aronsson

A su corta edad, Francisca Aronsson ya ha conquistado dos mundos: el del espectáculo peruano y el de las producciones internacionales. Nacida en Suecia pero criada en Lima, esta joven actriz se hizo conocida por protagonizar películas locales desde niña y poco a poco fue abriéndose paso en el mercado global con su talento y carisma. Su crecimiento ha sido constante y no ha dejado de sorprender.

En Prime Video, forma parte del elenco de la serie española “El internado”, mientras que en Netflix la encuentras en el thriller “La chica de la nieve”, donde interpreta un rol clave en su segunda temporada. Una promesa peruana que ya es una realidad en el streaming.

Stephanie Cayo

Es una de las figuras más internacionales del entretenimiento peruano. Desde sus inicios en novelas nacionales como “Travesuras del corazón” hasta su salto al mercado latino y europeo, ha demostrado ser una actriz versátil, cantante y hasta modelo. Su carisma, talento y presencia la han llevado a trabajar con grandes directores y a formar parte de elencos multiculturales. Hoy, su nombre suena fuerte tanto en Lima como en Bogotá y Ciudad de México.

En Netflix, puedes verla protagonizando “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la primera película peruana original de la plataforma, filmada en Cusco. También actúa en la comedia española “Yucatán”, en la serie “Club de Cuervos” y en el thriller “Invitación a un asesinato”. Un combo perfecto si buscas maratón con sabor internacional y acento peruano.

Marco Zunino

Este talento no se encasilla. Actor, cantante y director, ha brillado tanto en musicales como “Chicago” en Broadway, como en la televisión y el cine local. Su versatilidad lo ha llevado a conquistar distintos públicos, desde las tablas limeñas hasta las grandes plataformas, con una presencia magnética y una voz inconfundible.

En Netflix, Zunino aparece en la serie juvenil “Control Z”, donde interpreta Damián, un ex jugador de fútbol que es padre de Javier (Michael Ronda), un complicado adolescente que sobrevivió a la muerte y con el que le es difícil entablar una buena comunicación.

Nathalie Kelley

Aunque nació en Lima, Nathalie Kelley ha hecho carrera en Hollywood desde muy joven. Con ascendencia peruana y australiana, esta actriz ha sabido destacar en producciones de alto perfil gracias a su presencia cautivadora y su habilidad para moverse entre el drama, la acción y el romance. Se hizo conocida por su papel en “Reto Tokio”, pero desde entonces no ha parado de sumar créditos en la industria estadounidense.

En el mundo del streaming, puedes verla en “Motorheads” por Prime Video, una producción reciente donde forma parte de una historia de autos y juventud. También está en HBO Max con dos títulos populares: “Rápido y furioso: Reto Tokio”, donde debutó en la saga de acción, y la serie de culto “The Vampire Diaries”, donde interpretó a Sybil en la octava temporada.

Henry Ian Cusick

Aunque muchos no lo saben, Henry Ian Cusick también lleva sangre peruana. Nació en Trujillo y vivió en Lima durante parte de su infancia antes de mudarse al Reino Unido. Su carrera despegó en el teatro clásico británico, pero fue su papel como Desmond Hume en la icónica serie “Lost” el que lo catapultó a la fama mundial. Desde entonces, ha participado en varias producciones internacionales, siempre destacando con su presencia intensa y elegante.

Si te provoca una maratón con sabor a nostalgia y misterio, puedes volver a verlo en “Lost”, disponible en Netflix (aunque ya se anunció que pronto saldrá de su catálogo). La serie fue un fenómeno global y su personaje es uno de los más recordados por los fans.

Magaly Solier

Actriz, cantante y embajadora del quechua, Magaly Solier es uno de los rostros más representativos y talentosos del cine peruano contemporáneo. Desde su debut en “Madeinusa” hasta su consagración con “La teta asustada”, ha sido reconocida en festivales internacionales por su talento y autenticidad. Orgullosa de sus raíces ayacuchanas, Magaly ha logrado que el mundo escuche su voz —en todos los sentidos— con interpretaciones profundas y comprometidas.

Una de sus actuaciones más impactantes está en “Altiplano”, un drama peruano- belga visualmente poderoso que puedes encontrar en Mubi. En esta cinta internacional rodada en los Andes, Solier interpreta a Saturnina, una mujer que enfrenta la tragedia con fuerza y dignidad.

Vanessa Benavente

Nacida en Lima en 1979, Vanessa Benavente ha recorrido un largo camino desde que dejó el Perú junto a su madre para escapar del terrorismo. Su historia combina esfuerzo y pasión: estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima, vivió en España y finalmente se asentó en Los Ángeles, donde decidió seguir su verdadera vocación: la actuación. Ha dado vida a personajes en varias producciones internacionales.

En streaming, puedes verla en la serie “The Chosen” (Prime Video), donde interpreta nada menos que a la Virgen María, y también en “Griselda” (Netflix), al lado de Sofía Vergara. ¡A no perderle el rastro!

Flavia Laos

Es una de las personalidades más populares de la televisión peruana. Actriz, influencer y cantante, comenzó su carrera en programas juveniles y telenovelas locales como “Ven, baila, quinceañera”, y rápidamente se convirtió en una figura mediática seguida por millones. Su carisma y presencia en redes la llevaron a expandir su carrera más allá del Perú, posicionándose como un rostro reconocido en el mundo del entretenimiento digital y el cada vez más demandado mundo de los ‘realities’.

Su salto internacional llegó con “Jugando con fuego: Latino”, el reality de citas de Netflix donde participó como una de las concursantes más comentadas de las temporadas 4 y 6, que se posicionaron en el Top 10 de varios países del mundo.

¿A quiénes sumarías a esta lista? Celebra estas Fiestas Patrias con canchita, mucho streaming y talento peruano.