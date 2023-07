Con el estreno de “Indiana Jones y el dial del destino” también ha llegado la pregunta sobre una posible continuación de la saga del aventurero más famoso de todos los tiempos; sin embargo, ¿lo tendrá? ¿Habrá alguna escena post crédito que conecte todo? Aquí te lo contamos.

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” ha marcado el cierre de la aclamada serie de películas de Indiana Jones tras una larga espera por la quinta entrega. El actor Harrison Ford ha dejado claro que este será su último viaje como Indy y se ha confirmado que no será reemplazado en el icónico papel. Sin embargo, a pesar de esta despedida, la serie podría no estar completamente terminada con una próxima serie de televisión en desarrollo.

Ahora, esto nos lleva a la pregunta que todos esperaban.

¿”Indiana Jones y el dial del destino” tiene escena post créditos?

Si eres fanático de la saga y te preguntas si “Indiana Jones 5″ tiene una escena después de los créditos que adelante lo que vendrá, tenemos la respuesta. Lamentablemente, confirmamos que “Indiana Jones y el dial del estino” no presenta una escena post créditos.

Ficha técnica de “Indiana Jones y el dial del destino”

Título: Indiana Jones y el Dial del Destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Dirección: James Mangold

Producción: Steven Spielberg, George Lucas, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Simon Emanuel

Guionistas: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, James Mangold

Música: John Williams

Fotografía: Janusz Kaminski

Género: Acción, Aventura

Fecha de estreno: 2023

Reparto:

Harrison Ford como Indiana Jones

Phoebe Waller-Bridge

Mads Mikkelsen

John Rhys-Davies

Antonio Banderas

