Lucasfilm y Disney lanzaron este 7 de abril un nuevo tráiler de “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el dial del destino” en español) que muestra al famoso arqueólogo interpretado por Harrison Ford de regreso a sus aventuras.

Previamente se conocía que la nueva cinta, ambientada en 1969 durante la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, vería al octogenario arqueólogo al borde del retiro antes de ser llamado a una última aventura en búsqueda del dial del destino, un artefacto con la capacidad de cambiar la historia que también es buscado por lo nazis.

El nuevo tráiler resalta cómo la ahijada de Indy Helena Shaw, personaje interpretado por Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”) es el motor de la aventura, al ser la interesada en encontrar el artefacto en honor a su padre.

El tráiler también nos dio una mirada más profunda de Mads Mikkelsen como Jürgen Voller, el exnazi que ahora trabaja para la NASA y cuyas anteriores afiliaciones resurgen durante los eventos de la aventura.

También participan en la aventura Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y Toby Jones, mientras que John Rhys-Davies regresa a la franquicia como Sallah, compañero de aventuras de Indiana Jones en anteriores cintas.

Los arrepentimientos y la búsqueda de resarcir errores parecen ser el tema central de la película, algo obvio tomando en cuenta que lo que persiguen es un aparato con la aparente capacidad de cambiar el pasado, pero antes que eso la cinta se muestra como una celebración de la historia de Indiana Jones (y Harrison Ford) en lo que ya se ha anunciado será su última aventura cinematográfica.

La película tendrá su premier el 18 de mayo en el Festival de Cannes antes de llegar a cines peruanos el 29 de junio.