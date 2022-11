Después de 11 temporadas de zombies y tensiones, “The Walking Dead”, la serie de televisión de AMC, llegó a su fin. El esperado desenlace, en el capítulo 11x24, lleva por título “Rest in Peace” y nos presenta a Rey Ezekiel (Khary Payton), Pamela Milton (Laila Robins), Daryl Dixon (Norman Reedus), entre otros personajes, en un momento de desesperación en el que quedaron tras el capítulo 23.

La exitosa serie de zombis impacto en sus primeras entregas y marcó tendencia, pero las últimas temporadas no han tenido mayor presencia y elogio del público. En esta oportunidad, la intriga está en un final que pueda satisfacer a sus seguidores, en vez de hacer resurgir una polémica sobre las decisiones de los guionistas para ese episodio, como ocurrió con los finales de otras series, por ejemplo, “How I Met Your Father” y “Game Of Thrones”.

La última temporada de “The Walking Dead” es una compensación para lo que se verá en los spin off que están por venir, como la serie de Negan y Maggie, la serie de Daryl en París y la miniserie de Rick y Michonne.

Para la creadora de la serie Angela Kang, “es posible que no todos estén satisfechos” con qué tanta atención se le da al final de algunos personajes, según comentó en una entrevista con Entertaiment Weekly. “Pero, cuando tienes tantos personajes, no puedes darle a cada uno el mismo peso en algo, que es básicamente, no sé, 60 minutos de tiempo en la pantalla, porque tendrías una historia de hamburguesas sin nada”, agregó.

Sobre los spin off, agregó que estos no comenzarán “justo donde la gente cree”, sino que los guionistas intentan sorprender al espectador, por lo que están en una “lucha” para consolidar el contenido de la serie principal y las series extras.

¿Dónde ver “The Walking Dead”?

El último capítulo de la serie está disponible en Star+ desde el domingo 20 de noviembre. Este episodio tiene una duración de 90 minutos, es decir, 30 minutos más de lo habitual en anteriores entregas.

La membresía de Star+ está incluida en un paquete que cuenta con acceso a Disney+ y Starz Play. El costo es de 55.90 soles.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro |Tráiler de "Robo Mundial". (Fuente: Star Plus)