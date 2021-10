Falta poco para el estreno de “Maradona: Sueño bendito” este 29 de octubre y aún no sabemos quiénes son los actores que encarnarán al astro del fútbol argentino en la bioserie que Amazon Prime Video lleva a su catálogo de streaming. ¿Ya te enteraste cuántas versiones de Diego Maradona tendrá la serie?

Diego Armando Maradona, fallecido en diciembre de 2020, dio la autorización en vida para realizar la serie sobre su vida, según informó un medio televisivo argentino. La producción de la primera ficción serial autorizada sobre la vida del deportista empezó rodaje antes del fallecimiento de la figura futbolística, en 2019.

JUAN PALOMINO ES DIEGO MARADONA (VERSIÓN ADULTO)

Un acérrimo fanático de Diego Maradona y del fútbol de su país, el actor argentino Juan Palomino interpretará la versión adulta del entrenador de Boca Junior. “Tuve que aumentar casi 20 kilos. En la cuarentena, bajé. Estaba pesando casi 105 kilos. En mi caso, sucedió ese milagro maradoneano de poder bajar de peso”, dijo el artista a América TV. La primera escena de la serie va a arrancar con el personaje de Palomino.

NAZARENO CASERO ES DIEGO MARADONA (VERSIÓN JOVEN)

Es conocido por la película “Crónica de una fuga”, el actor argentino Nazareno Casero interpretará a la versión joven del ídolo deportivo que tiene un conflicto después del Mundial de 1986. Él viene de una familia de artistas y no tiene una larga lista de producciones en las que ha participado, pero sí ha sumado algunos premios nacionales.

NICOLÁS GOLDCHMIDT ES DIEGO MARADONA (VERSIÓN ADOLESCENTE)

Es un actor argentino de teatro que tiene en “Maradona: sueño bendito” el papel que le dará fama internacional. Ha participado en varias producciones de la televisión argentina, como “Chiquititas” y “Mujeres asesinas”. Él interpretará a la versión más joven de la estrella del fútbol argentino. “Mis amigos me dicen ‘Diego’ ya. Vengo del teatro y de la danza, entonces tenía un cuerpo más estilizado, por lo que tuve que agrandar mis muslos para el papel. Los hombros atrás, algunos movimientos de cabeza y algunos gestos. No tuvimos un contacto con Maradona y yo prefería no hacerlo, porque de algún modo hubiese condicionado al personaje”, dijo Nicolás Goldchmidt en una entrevista.

JULIETA CARDINALI, LA ESPOSA (VERSIÓN ADULTA)

La actriz argentina Julieta Cardinale compartió las primeras imágenes de su personaje en la bioserie de Amazon Prime Video, donde dice un diálogo que refleja la motivación dramática: “Diego, tiene este problema hace 15 años y yo estoy ahí, hace 15 años, cuidándolo sola”. Claudia Villafañe, el personaje de la artista, es la esposa de Diego Maradona. Ella no había autorizado la promoción de la serie.

Julieta Cardinale ha interpretado a Eva Perón en la ficción “Carta a Eva” y también la hemos visto en la serie la serie argentina “En terapia”, muy aclamada por la crítica.

LAURA ESQUIVEL, LA ESPOSA (VERSIÓN JOVEN)

La versión joven de Claudia Villafañe la lleva un personaje que en la televisión infantil argentina de inicios de siglo se volvió un ícono: Laura Esquivel. Conocida por el papel de la telenovela “Patito feo”. Además, es una joven muy destacada en el teatro musical. Ella interpretará a la esposa de Diego Maradona, cuando se conoció con su pareja en la ciudad Villa Fiorito de Argentina.

MERCEDES MORÁN, COMO “DOÑA TOTA” (VERSIÓN ADULTA)

Es una de las actrices importantes de la escena argentina. Mercedes Morán es una de las actrices del reparto de “El Reino”, un drama de Netflix que fue tendencia en Latinoamérica. En “Maradona: Sueño bendito”, interpretará a la amada madre de Diego Maradona, más conocida como “Doña Tota”.

RITA CORTESE, COMO “DOÑA TOTA” (VERSIÓN ADULTA MAYOR)

“Me acuerdo como si fuera hoy, cuando usted era chiquito con la pelota en los pies y las patas en el barro”, dice el personaje de la emblemática actriz argentina Rita Cortese, quien compartió un fragmento de su rol en Instagram. Interpretará a la madre de Diego Maradona en el año 2000. Ella falleció en 2011.

Cortese, famosa por su voz y su talento teatral, tiene un amplio recorrido en su carrera y es famosa por producciones latinoamericanas, como la película “Relatos Salvajes”, la serie de televisión “Escuela Nocturna”, entre otros.

PEPE MONJE, EL PADRE DE MARADONA (VERSIÓN ADULTO)

Es actor argentino y bombero voluntario, Pepe Monje interpretará la versión adulta del padre de Diego Maradona, “Don Diego”, o como lo conocían “Chitoro”, en la primera temporada de la bioserie, donde aparecen los tres padres del ídolo. Monje estaba emocionado por haber viajado por México e Italia para grabar la producción de Amazon Prime Video. Él se ubica principalmente en la escena televisiva, donde dio sus primeros pasos, pero después va tomando otros roles en la televisión. Es un actor al que le gusta permanecer en el perfil bajo.

CLAUDIO RISSI, EL PADRE DE MARADONA (VERSIÓN ADULTO MAYOR)

El actor argentino Claudio Rissi ya tiene experiencia en el mundo del streaming. Actuó en una serie de HBO Max, “Entre hombres” y una producción disponible en Netflix, “Okupas”, entre otros. En la bioserie de Diego Maradona, será el padre en versión adulta mayor, antes de fallecer en Buenos Aires. “Don Diego” tuvo ocho hijos con “Doña Tota” y era un hombre humilde que confiaba en el talento de ‘Maradona’ en el fútbol.

“Mis hijos, en un reportaje que les hicieron por ser los hermanos de Diego. Le preguntan al Huguito: ‘¿de grande piensas ser como Diego?’ Y el dice: ‘nunca pienso ser como él, porque mi hermano es un marciano’”, dice un fragmento de sus líneas como “Don Diego”, Claudio Rissi, quien interpreta a un hombre sensible y cariñoso.

LEONARDO SBARAGLIA, COMO EL MANAGER, GUILLERMO COPPOLA (VERSIÓN ADULTO)

Inició su carrera con un docudrama político llamado “La noche de los lápices” en 1986 y hoy es ‘re conocido’ como actor en el cine argentino. Leonardo Sbaraglia participa en la bioserie de Amazon Prime Video como el polémico manager del ídolo del fútbol, Guillermo Coppola en su versión adulta.

JEAN PIERRE NOHER, COMO EL MANAGER, GUILLERMO COPPOLA (VERSIÓN ADULTO MAYOR)

Es un actor francés-argentino y viene de una familia de cineastas, por lo que desde joven pudo abrirse camino en la actuación. Jean Pierre Noher ha participado en una larga lista de producciones desde y ganado varios reconocimientos internacionales por su talento. Ahora, interpretará al manager de Diego Maradona, Guillermo Coppola, en su versión mayor.

PETER LANZANI SERÁ EL PRIMER MANAGER DE MARADONA

Jorge Cyterszpiler fue el primer representante de Maradona, y en la bioserie de Amazon Prime Video, Peter Lanzani tendrá la oportunidad de encarnar a un personaje muy controversial que tenía una gran amistad con Diego Maradona hasta el día de su muerte, cuando el hombre decidió quitarse la vida. Se separó del futbolista en 1985.

Lanzani es conocido por sus roles televisivos, entre tantos, en la novela “Casi ángeles” y “Chiquititas sin fin” entre 2006 y 2010. La primera producción tuvo una banda que dio varios conciertos y mantiene una discografía entre los eternos fans. Pero el actor también se ha abierto camino en el cine y el teatro argentino e latinoamericano. Este año se estrenó la serie de Netflix “El Reino”, donde participa.

