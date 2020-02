"Sur, sur, sur. Somos sur”, se escucha gritar a los danzantes con determinación y energía, mientras levantan y mueven los sombreros con especial elegancia y resuenan los cascabeles que llevan en sus botas llenas de brillo. La Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur es la única agrupación que representa a Cusco en la festividad de la Virgen de la Candelaria. ¿Qué transmiten en su danza? El amor, la veneración y la fe de un grupo de jóvenes hacia la patrona de Puno se consolidaron con la llegada de su imagen a la ciudad de Cusco por primera vez, en agosto del 2001.

La procesión de la Candelaria se apoderó de sus calles, desde el distrito de San Sebastián hasta la Plaza Mayor de la Ciudad Imperial, y creó un lazo de fervor que no se rompería jamás. Ese mismo año la agrupación echó raíces y desde entonces no ha descansado en la difusión del folclore y el compromiso a la Virgen. Hoy, con filiales en Arequipa, Puno y Lima, está formada por 200 personas. Algunas de ellas llevan más de una década bailando ininterrumpidamente en la celebración, como Sandra Román (presidenta), Wilson Álvarez, Indria Zúñiga y Julio César Camacho, quienes no han dudado en formar a los jóvenes en el arte de los caporales.

Al ritmo del bombo, los platillos y los instrumentos de viento, el cántico cusqueño de los Qhapaq Negro (en versión caporal) acompañará mañana la puesta en escena en el “Concurso de Trajes de Luces”, en el estadio Enrique Torres Belón. Fue como un obsequio divino de la mamacha Carmen de Paucartambo a la mamita Candelaria. //

SEPA MÁS

Corazones Valientes fue la agrupación limeña que acompañó a Caporales del Sur en su presentación.

El mirador más cercano a la ciudad de Puno es el cerro Huajsapata (a cuatro cuadras de la plaza). Destaca una estatua del fundador del Imperio inca: Manco Cápac.

El centro de Puno se encuentra a una hora del aeropuerto de Juliaca. La empresa Rossi Tours brinda el servicio formal de colectivo desde el terminal aéreo hacia la ciudad por S/ 15. (051-366709).