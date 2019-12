No te fuerces a hacer cosas que no quieres. Es común que nos sintamos obligados a asistir a eventos, especialmente los familiares. Sin embargo, si sientes que te hace sentir mal o que te produce alguna sensación negativa, no pasa nada si es que no asistes. Aprende a cuidar de ti, pregúntate cosas como “¿voy a sacar algo positivo de ir a esta reunión?”, “¿me voy a sentir más cargado después?”. Aprende a decir que no y a saber que hacerlo no te hace una mala persona, solo significa que te estás cuidando.