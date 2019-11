Objeto de deseo | Además de la casa para la Tota y Chitoro, sus padres, lo primero que compró Maradona para sus ratos libres fueron unos audífonos. El video de Stand By Me tiene 76′018.757 millones de reproducciones y todos ven lo mismo: a John Lennon con headphones. Los árbitros del VAR en todas las finales de todos los deportes usan audífonos para oírse. Para escuchar o para huir del ruido, todos usamos audífonos, como si fuera un largo collar que decora nuestro look.

Nathaniel Baldwin, un señor hijo de mormones, bigote adelantado a la moda y elegancia de pies a cabeza, no se hubiera imaginado la influencia que tendría ese breve aparato que en 1910 inventara en Utah, Estados Unidos. Un gadget indispensable hoy. Este fue el hombre que hizo natural que una voz te cantara al oído.

***

Los tiempos han cambiado desde esos 100 modelos que Baldwin armaba en la cocina de su casa para la U.S. Navy al mando del Comandante. A. J. Hepburn. Ni gigantes como orejeras de inverno ni complicados de enrollar como serpientes. Huawei ha lanzado al mercado y ya están en el Perú sus HUAWEI Freelace, unos audífonos capaces de reproducir hasta 4 horas de música con tan solo 5 minutos de carga. Si eres un viajero solitario que escala montañas o navega por el Amazonas, es ideal. De hecho, es la mejor compañía, después de escuchar esa paz. Si eres un deportista innato, su driver recubierto de titanio lo convierte en el accesorio ideal para acompañarte.

Para los geeks, que pueden caminar resolviendo tareas u ordenando la oficina, este mensaje del sitio web oficial de Huawei es preciso: “Reducen el ruido del viento para llamadas limpias y claras”. ¿Cómo? La colaboración perfecta entre la reduccion de ruido de viento de dos canales y el algoritmo de cancelación de ruido Bluetooth protege tus conversaciones del ajetreo y ruido del entorno.

***

Antes eran unas zapatillas que combinen con jeans y unos chinos. O un perfume. Hoy son los gadgets para celulares y en ese sentido, nada es más importante que unos audífonos.





TODO LO QUE DEBES SABER

