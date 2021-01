Conforme a los criterios de Saber más

Son tiempos de dar la mano. De no ser indiferentes. De colaborar, no importa con cuánto. Pero con algo. Un dólar. Cuatro soles. Diez. El padre Omar Sánchez, reconocido por su labor altruista dirigiendo la Asociación de las Bienaventuranzas, en Villa María del Triunfo, está recolectando fondos para instalar allí una segunda planta de oxígeno. La obra abastece del recurso a una importante parte de la comunidad de ese distrito y hoy la demanda es enorme dada la gravedad con que la segunda ola viene dándose. Un grano de arena para sacar adelante ese objetivo puede salvar muchas vidas.

La primera planta fue inaugurada con mucha alegría y satisfacción el 5 de noviembre. Se logró como consecuencia de las donaciones de muchos peruanos comprometidos con la labor de la asociación y con el prójimo en general. Desafortunadamente, según explica el mismo hombre de fe en una publicación hecha en Facebook, esta no puede con la gigantesca demanda de oxígeno que se tiene hoy.

“Nuestra planta ha colapsado. Tenemos más de mil pedidos de recarga o de balones de oxígeno y no nos damos abasto porque solo podemos llenar entre 40 y 50 tanques diariamente. Queremos poner otra planta. ‘Pero padre, ¡usted está un poco loco!’, me dicen. ¿Un poco? ¡Recontra loco! Tan loco que confío en la providencia y en el buen corazón de la gente. Estoy convencido que hay más gente buena que mala. Es muy difícil ver sufrir a tanta gente, ver que sus familiares se mueren por falta de oxígeno y que no saben dónde encontrar. ¡Ayúdanos! ¡Queremos seguir ayudando! Recuerda que TODO SUMA, NO HAY DONACIÓN PEQUEÑA”. Ese es el mensaje que puede leerse en la cuenta de la asociación. La meta es 180.000 dólares. “A esta página la siguen 140.000 personas. Si cada uno colaborase con un dólar, estaríamos muy cerca, ¿no?”, continúa el mensaje.

ASÍ PUEDES DONAR

Estas son las cuentas donde puede depositar:

BCP

Titular: Asociación de las Bienaventuranzas

Cuenta Corriente Soles 1949189007050

CCI 002-19400918900705090

Cuenta Corriente Dólares 1947423014148

CCI 00219400742301414898





YAPE y PLIN

954826400

Titular: Omar Sánchez Portillo





¿Te sumas?//.