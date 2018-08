'Cuidado': la nostálgica canción de Nubeluz que hoy ayuda a prevenir el abuso sexual infantil | VIDEO

Para una nutrida legión de niñas y niños de los 90, Nubeluz no solo fue el programa más esperado de los sábados. Sus canciones calaron hondamente y no sería arriesgado pensar que fueron las primeras en aprender y tararear. A partir de hoy, una de ellas vuelve a las pantallas, preparada para los hijos de esa generación y con un tema que no puede seguir bajo la alfombra.

La idea fue de Rochi Hernández de Diez Canseco, productora del programa infantil en aquel entonces. Voluntaria del Hospital del Niño desde hace seis años, ve a diario casos de niños víctimas de abuso sexual y niñas forzadas a ser madres a los 11, 12 años. “Para mí no son cifras o porcentajes, son historias con un rostro propio. Creo que, como sociedad, tenemos el deber de hacer que esto no siga sucediendo”, explica Hernández.

La campaña ‘Cuidado’ es el primer proyecto de ‘Por Nuestros Niños’, organización creada por Hernández y con la que proyecta hacer producciones para hablar a los pequeños sobre sus derechos. Ya tiene en proceso la creación de una obra de teatro. También un cuento infantil. El equipo va creciendo con el apoyo de abogados, psicólogos y diversas personas del ambiente artístico.

Los primeros en sumarse al equipo fueron Almendra Gomelsky, Marco Zunino y Jorge ‘Coco’ Tafur, compositor original de las canciones de Nubeluz. “La verdad, la letra original era sobre el abuso sexual infantil. Pero como en esa época de eso no se hablaba, y era un tema muy duro, finalmente cantamos sobre las drogas y el alcohol. Ahora hemos grabado el tema original”, revela Gomelsky.

La letra actual no duda en ser directa y explícita. “Tal vez haya un tema de romper con la inocencia, pero no tener la información directa es mucho peor. Por quedarnos callados, los números de violaciones y embarazos infantiles son alarmantes”, argumenta Zunino.

La campaña cuenta con el respaldo de Unicef Perú. “Es importante prevenir la violencia sexual dando educación sexual a los niños, y hacer que esos conceptos se mantengan cuando sean adultos y no ejerzan violencia. Pero eso no basta. Es importante también que el entorno no mire para otro lado, considere el abuso intolerable y actúe de manera inmediata”, alerta Amanda Martín, especialista de protección de Unicef Perú. A la campaña también se unen América Televisión, Clear Channel y El Comercio, que durante las próximas semanas elaborará diversos reportajes sobre la situación del abuso sexual infantil en el país.