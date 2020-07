Su objeto favorito, cuando tenía cinco años de edad, no era un juguete o una consola de videojuegos sino un atlas del mundo. Quienes veían entonces a ese niño tan entretenido en la lectura de mapas lo tomaron con gracia. Luego se sorprenderían que a tan corta edad pudiese ser capaz de identificar y ponerle nombre a todas las banderas de los países del Mundial de Fútbol de 1994. Su hermano, seis años mayor, las había dibujado en un papel y Sebastián Chumbe, que así se llamaba el pequeño con alma de geógrafo, las reconocía todas sin equivocarse.

Varios años después, Chumbe era un profesional ya resuelto pero con un trabajo que no lo satisfacía. Se había hecho ingeniero naval en la marina, dice, pero una baja médica lo llevó a un empleo en una empresa energética que no tenía mucho que ver con su vocación. Por eso días, Sebastián miraba muchos videos en YouTube, de un contenido diverso pero con predominancia en temas de historia. Y entonces le llegó la idea. No había que pedirle permiso a nadie para tener un canal en la red social de videos. Y encima, si lo hacía bien, podía monetizar ¿Por qué no aventurarse y abrir uno?

Así nació, a mediados del 2018, El Mapa de Sebas, un canal en el que Chumbe resume la historia de los países, las guerras, hechos importantes y toda la geopolítica detrás a través de videos de 12 a 15 minutos. La mecánica es siempre la misma: una voz en off (el mismo Sebastián) narra las acciones históricas mientras vemos cómo todo lo contado evoluciona sobre un mapa que se va dibujando a mano, coloreando y llenando de elementos y anotaciones. A veces ocurren tantas cosas que los mapas tienen que ser desechados y refrescados de cero. Una serie de videos y animaciones son también elementos que se usan para hacer más amenos los relatos.

El éxito del canal fue casi inmediato. “Me acuerdo que el primer video que hice, que fue La Historia del Perú en 12 minutos, alcanzó las 300 mil visitas en una semana. Siempre había tenido un poco de miedo de hablar de hechos históricos porque hay muchos haters. Contar la historia siempre es complicado porque esta cambia según el que la cuente, y yo no quería molestar a nadie, pero lo bueno es que la acogida fue instantánea”.

Realizar un video del Mapa de Sebas les toma un día y medio, desde la elaboración del guión hasta la producción y realización del mismo. Estos videos se apoyan en elementos gráficos y otros objetos para mayor comprensión de la historia. (Foto: Elías Alfageme).

Quienes hayan visto los últimos videos del canal de Chumbe notarán que hay un salto cualitativo entre los videos más antiguos y los más recientes. En los primeros, Chumbe los trabajaba él solo, durante las pocas horas libres que le dejaba su empleo de día. Encima no era bueno dibujando o coloreando. “En abril del 2019 renuncié a mi empleo para dedicarme 100% al canal. Contraté a mis hermanos, que son quienes ahora me ayudan con la producción a tiempo completo y dibujan más bonito que yo, y todo se ve ahora mas pro”, señala Chumbe, cuyo canal recibió en octubre pasado el Botón de Plata, una distinción que otorga YouTube a los creadores de contenido como él que sobrepasan la meta de 100.000 suscriptores. El mes pasado, El Mapa de Sebas superó la barrera de los 400.000.

Sebastián, junto a sus hermanos Diego y Claudia Chumbe, son los encargados de la producción de los videos. Es un trabajo a tiempo completo para los tres. (Foto: Elías Alfageme).

Durante toda la pandemia el canal de Sebastián ha visto incrementada su audiencia hasta en un 200%. Por ello han sacado hasta dos videos por semana, porque en YouTube si no creas contenido con frecuencia, pierdes. Su nuevo video es la historia de la independencia del Perú contada en unos pocos minutos, ideal para ser visto por Fiestas Patrias. “Quiero contar desde Tpac Amaru y las primeras revoluciones cusqueñas hasta las corrientes libertadoras. Sobre todo porque mucha gente cree que el 28 de julio ya fuimos independientes y no fue así, pasaron muchas cosas”. Algo importante para destacar es el esfuerzo que se pone para contar la historia de una forma entretenida, pero también neutral y sin pasiones. El tono ideal, asegura, para alejarse de trasnochados revanchismos que en estos tiempos poco es lo que aportan. //

