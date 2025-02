A inicios de febrero de este año, la joven María José Alfaro, de 22 años, bailó, coqueteó, movió el pañuelo y campeonó. Se consagró como campeona nacional y mundial, en la categoría De la Unidad del 65° Concurso Nacional de Marinera y 15° Concurso Mundial, organizado por el Club Libertad de Trujillo.

Este triunfo para María José, que además fue un sueño cumplido, tiene un mérito adicional: ella perdió la audición a los 3 años y solo un audífono le permite escuchar un 20% por un oído. A pesar de los impedimentos, el dolor y la discriminación, no se amilanó nunca y la marinera se convirtió en el ancla que le hace sonreír todos los días.

“Bailo desde los 14 años, pero el momento que me hizo enamorar de la marinera fue cuando mi abuelo, Carlos Arango, me enseñó a bailarla por primera vez. Él me tomó de la mano y me mostró los pasos y elegancia de la danza. Desde ese momento, me sentí contenta con la música y supe que quería dedicar mi vida a bailar marinera norteña”, nos dice María José. A su abuelito le dedicó su triunfo, porque siempre estuvo con ella y le enseñó a luchar por sus sueños. También agradece a sus padres Humberto Alfaro y Maribel Arango, y a sus maestros Gisela Gonzales, Martín Orihuela, Nancy Alva y José Silva.

Desde hace tres años, María José se estuvo preparando para lograr el triunfo. En el camino, en 2024, ganó el X Concurso Nacional San Borja Mi Orgullo.

Después de su logro en Trujillo, la campeona quiere continuar dedicándose a la marinera de sus amores, pero también enseñar a niños y niñas con hipoacusia, como ella: “Quiero enseñar y decirle a los niños y sus padres que sí se puede lograr bailar y triunfar”, sostiene María José, inspirándonos a todos a cumplir nuestros sueños. //

Además… Representantes de la marinera norteña -Las otras dos parejas que se llevaron la medalla de plata y bronce del 65° Concurso Nacional de Marinera y 15° Concurso Mundial, en la categoría De la Unidad, fueron Rafael Ferrero Pujazón y Catherinne Cuba López; y Harold Muñoz Pérez y María Quezada Pichón, respectivamente. -El campeonato se desarrolló el pasado 2 de febrero en Trujillo, la capital nacional de la marinera.