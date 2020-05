La crisis sanitaria –y sobre todo la crisis económica que le sigue– ha obligado a muchos empresarios, grandes y pequeños, a buscar salidas con creatividad. Fabricados durante la cuarentena e imaginados para la vida después de la pandemia, aquí un surtido catálogo de objetos geniales e ideas innovadoras.

CONSULTAS MÉDICAS GRATUITAS ONLINE

PA’ SERVIRTE

En tiempos donde la unión hace la fuerza, el médico anestesiólogo Daniel Sanjurjo decidió reunir a colegas de medicina interna, traumatología, endocrinología, infectología, hematología, neumología y nefrología para lanzar a inicios de mayo Pa’ Servirte, un consultorio virtual gratuito para pacientes con COVID-19 y otras enfermedades. “Nacimos con el objetivo de salvar más vidas y darle a quien lo necesite”, señala el equipo. La iniciativa se pensó para Loreto, pero han ampliado la atención a Piura y planean llevar sus servicios a otras regiones del país. La consulta médica es vía WhatsApp al 976 528 865 y 987 864 040. Han implementado, además, charlas psicológicas vía Facebook (@PaServirte) para cuidar la salud mental durante el estado de emergencia. A la fecha, han atendido a más de mil pacientes. Para seguir ayudando requieren de más médicos voluntarios. Si quiere unirse, escriba al 966 306 408.

MASCARILLA ECOSOSTENIBLE

QAYA

El 2020 iba a ser para los esposos Keyla Polo y Efraín Alva el año de la internacionalización de su negocio. Dedicados a la fabricación de zapatos, bolsos, billeteras y más accesorios a base de cuero de pescado (perico, lisa y paiche) con los residuos de la pesca artesanal, habían recibido una oferta en el mercado europeo. Gracias al bono que ganaron por el concurso Innóvate Perú 2019, del Ministerio de Producción, estaban más que listos para el reto, pero la pandemia cambió sus planes. Al no poder vender sus productos, decidieron trabajar en una nueva propuesta: una mascarilla reutilizable. Una vez que el Ministerio de Salud publicó la norma de especificación técnica para la confección de mascarillas, diseñaron una a base de cuero de pescado con un filtro interno –lavable, según su uso– contra fluidos de tres capas (una de algodón orgánico y dos de notex de 80 gramos). Estas mascarillas de uso civil tendrán pronto modelo para niños. “Por la compra del producto, se dona mascarillas y víveres a población en situación vulnerable”, agrega la pareja desde su casa-taller, en Villa María del Triunfo. Contacto: 994 922 500.

Mascarilla de cuero de pescado con tres filtros (una capa de algodón orgánico y dos de notex de 80g)

PROTECCIÓN ANCESTRAL

14 INKAS

A más de 3.800 m.s.n.m. se ubica el distrito de Pazos, en Huanvelica. La comunidad campesina se gana la vida cosechando papa nativa y vendiéndola para la producción del destilado del vodka 14 Inkas, actividad que se ha paralizado por el coronavirus. Ante este panorama, los socios Omar Cosio y Matías Mulanovich decidieron transformar el proceso de la bebida alcohólica para la elaboración de alcohol antiséptico de 70% de pureza, a base de papa nativa. “Estamos trabajando para lograr que esta idea impacte positivamente en el cuidado de más peruanos y peruanas, especialmente de las y los agricultores responsables de nuestra alimentación. Es, en definitiva, tiempo para recordar el origen”, dicen los creadores de la marca. El producto ha sido donado a los agricultores.

La empresa Vodka 14 Inkas destinó temporalmente su planta de producción para elaborar alcohol de papa antiséptico para manos y llevarlo gratuitamente a las comunidades campesinas. (Foto: Vodka 14 Inkas)

JARDÍN EN CASA

PET GRASS

Muchos pueden ser los motivos por los que alguien decide idear algo. El de Laura Mendoza y su esposo fue Frida, su engreída yorkshire. “Cuando llovía demasiado se nos dificultaba [salir] por nuestros horarios de trabajo. Igual en el verano, por las horas donde hace más calor. Ellos pueden estar entrenados pero, al igual que nosotros, deberían poder hacer sus necesidades cuando quieran”, cuenta. A mediados de 2018 lanzó Pet Grass, un césped 100% natural (a base de tierra y musgo) que absorbe la orina y no emana olor. El producto de 78 x 50 cm no requiere mantenimiento y el tiempo de duración es de entre uno a dos meses, según el uso. En tiempos de cuarentena, si el perro no va al jardín, que el jardín vaya al perro. Su costo es de S/ 50 y hacen delivery a nivel nacional. Contacto: 994 228 507.

Pet Grass es un producto 100% natural para mascotas. Hay promociones a partir de la segunda unidad. (Foto: Pet Grass)

NUEVOS AIRES

COINREFRI AIR

Desde hace más de 42 años que la empresa peruana Coinrefri Air se dedica a la importación de sistemas de aire acondicionado y ventilación. “El problema es que ahora nadie quiere aire acondicionado”, comenta Carmen Gómez, del área de ventas. Hace una semana, a raíz de la situación actual, anunciaron su nueva línea de productos de esterilización, desinfección y sanitización, de la reconocida marca Haitech de Haier. “Estos equipos son habituales en otros países, pero aquí se están implementando de a pocos”. Entre las novedades está el purificador de aire con lámparas UV (HAP-3001/C). Cuenta con seis sistemas de purificación para eliminar virus y bacterias. Puede programarlo por tiempos: 30 minutos para esterilizar 20 metros cúbicos; 60 minutos para 40 metros cúbicos; y 90 minutos para 90 metros cúbicos. Cuenta con conexión wifi. Ideal para casas, salones de clase y oficinas. Para información, escriba a 994 057 517.

El purificador de aire con lámparas UV cuenta con generador de iones negativos, pre filtro, filtro Hepa, filtro de carbón activado, filtro fotocatalizador y lámparas UV

BORRÓN Y PARED NUEVA

DRAW!

Los niños empiezan a descubrir sus casas desde las paredes. Más aún si tienen que quedarse confinados en ellas por buen tiempo. Si en otras épocas los padres los correteaban por haber dejado ‘huella’ sobre la pintura o los muros, ahora más bien surgen ideas para que no dejen de hacerlo. Draw!, de Matt Field y Martin Schmidt, es una pintura que convierte las paredes lisas de cualquier color y diseño en pizarras, donde los más pequeños pueden pintar con plumones o témperas y después limpiarse solo con un paño. La pintura –transparente y compuesta por nanopartículas– viene con una lija rodillo, un paño de limpieza, guantes, cinta adhesiva, un centímetro y un paquete de plumones. Luego de la primera aplicación de pintura, debe esperar que seque por dos doras. Una vez que aplique la segunda (y última capa), debe esperar cinco días para poder usarla. Para más información, ingrese a www.ecoprobity.com.

¿Necesitas una pizarra en tu casa u oficina? Convierte cualquier pared en pizarra de marcadores con Draw! (Foto: EcoProbity)

SEPARADOR DE AMBIENTE

OWNLABEL

El diseñador gráfico y publicista Luis Joo no podría describir mejor la situación que también pasan muchos emprendedores: “Llegó marzo y el teléfono dejó de sonar. Fue como si lo hubieran tirado al mar y dejara de funcionar”. Su empresa Ownlabel, enfocada en infraestructura comercial y visual, que trabajaba con constructoras, centros comerciales, tiendas de retail, restaurantes y más, tuvo que adaptarse a este nuevo contexto. El acrílico ha sido su herramienta de trabajo durante más de cuatro años, así que decidió fabricar artículos con ese material que ayuden a combatir el COVID-19. Entre sus propuestas figura un separador de ambientes para casas y oficinas, de armado simple y práctico. “El acrílico no es tan peligroso como el vidrio, permite que tengas una visión perfecta y no es tan caro. Además, la diferencia que ofrecemos es que el separador lo instala uno mismo y así evitamos el menor contacto posible”, agrega. Los separadores vienen en tres tamaños (60 x 75 cm, 80 x 75cm, 100 x 75 cm). También fabrican a medida. Si le interesó, puede escribir al 994 778 159 o al 989 183 320.

Los separadores de ambiente vienen en tres tamaños. También hacen a medida. (Foto: Ownlabel)

LA FIESTA CONTINÚA

BAR EL TAYTA

Imagine esto: ingresa a un lugar, escucha buena música que le provoca bailar, conoce personas y acompaña la velada con una bebida en mano. Si bien parece un escenario de la vida antes del coronavirus, es una situación que aún puede experimentar desde cualquier habitación de su hogar y gracias a Internet. Cada sábado, el bar El Tayta organiza fiestas vía Zoom desde las 9 p.m. donde se presentan tres cantantes, un DJ en vivo y más. “Son cuatro horas que se pasan rápido y terminas relajado. Esta es la nueva diversión desde casa, y seguro”, dicen en sus redes sociales. El costo es de S/ 15, que incluye un chilcano (a futuro) para recoger en los locales de Miraflores o Barranco. Capacidad para 100 participantes. Más detalles en su Facebook: El Tayta.

SHOPPING VIRTUAL

ALTOQUE LIMA

La industria de la moda y el arte son sectores que también han sido impactados por la coyuntura actual. Con el cierre de centros comerciales, los sitios webs llevan la batuta. Esa es la oportunidad que han visto Álvaro Indacochea y su socio para crear Altoque Lima, un nuevo marketplace que reúne a marcas peruanas independientes de moda, arte y decoración con propuestas innovadoras. “Muchos emprendedores estaban tratando de sostener con pocos recursos sus marcas y buscando estrategias para ver cómo pasan la ola. Lo que queremos es brindarles herramientas para ayudarlos a ser más eficientes y así impulsar sus ventas”, cuenta Álvaro. A la fecha están las marcas Jonás & Aurelio (propuesta diferente para varones y mujeres libres de patrones de moda), Mama & Co. (pijamas parra niños 100% de algodón con diseños creados por artistas peruanos) y Enfoque Paralelo (propuesta gráfica que retrata perspectivas urbanas desde un enfoque paralelo). Contacto: altoquelima.com.

