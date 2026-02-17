¿Cuáles son las visas más difíciles de obtener para los peruanos?

Actualmente, los peruanos pueden ingresar a 80 países sin visa de turismo portando únicamente su pasaporte biométrico; incluso, en varios destinos de América del Sur, es posible viajar presentando solo el DNI. Sin embargo, países como Estados Unidos y, recientemente, México exigen una serie de documentos para el visado, trámite que a menudo resulta en denegaciones por falta de sustento o por criterio de los oficiales. En ese sentido, estos son algunos de los visados más complejos para conseguir:

Estados Unidos (Visa B1/B2)

La visa al país norteamericano suele ser la más compleja históricamente, esto debido a la rigurosidad en la revisión de los documentos y a las respuestas que se den durante la entrevista consular, donde se deberá demostrar arraigo en el país de origen, como es el caso de familia, contrato laboral o situación económica que evite que el solicitante se quede en el país durante su estadía.

Además, se ha elevado el costo del trámite para 2026 a $435 USD (aproximadamente S/ 1500), desglosados en $185 de la tarifa consular y una nueva tarifa de integridad de $250.

México

Desde abril de 2024, los peruanos necesitan una visa para entrar al país como turistas. El trámite, si bien parece sencillo, se ha hecho complejo por diferentes motivos; primero, conseguir una cita en el consulado es casi imposible; esta gestión solo se hace de manera virtual y los últimos días del mes durante la mañana. La primera traba consular que se encuentra en el camino. La segunda traba es la exigencia de acreditar solvencia económica. El consulado solicita estados bancarios de tres a seis meses con un saldo final promedio de S/ 17000, ingresos laborales mensuales superiores a S/ 5600 o una propiedad de bienes inmuebles con una antigüedad mínima de dos años. En caso de que presentes los extractos bancarios, debes tener en cuenta que pueden solicitarte comprobar de dónde o cómo obtuviste el dinero; no es suficiente señalar que son ahorros.

El costo de la visa es aproximadamente de $53; es preciso mencionar que no requieren visa quienes posean residencia permanente en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o países del espacio Schengen, o visa válida de Estados Unidos.

Canadá

Canadá es otro país con un proceso complejo; al igual que México, la falta de arraigo puede conllevar que te nieguen la visa. Es necesario presentar suficientes pruebas de que vas a regresar a tu país de origen: familia, propiedades, trabajo estable y cualquier otro documento. En cuanto a la solvencia económica, se recomienda demostrar al menos $100 canadienses por día de estancia (aproximadamente S/ 246). Además de los fondos para pasajes y alojamiento. Este visado tiene un costo de $185 canadienses (S/ 455).

Australia

Australia utiliza un sistema de niveles de riesgo y Perú es uno de los países con una exigencia de documentación exhaustiva. A manera de recomendación, lo ideal es redactar una carta explicando los planes y algunos detalles que corroboren tu corta estadía en el país. Además, se debe demostrar solvencia económica comprobable. Para un mes de viaje se debe tener aproximadamente $5000 australianos (alrededor de S/ 11000).